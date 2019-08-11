TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Tuotekuva edestä
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva edestä
  • Kaukosäätimen valokuva
  • Liittimen puoleinen piirustus
  • Tuotekuva edestä
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Pääkuva käyttötilanteesta
  • Tuotekuva edestä
  • Kaukosäätimen valokuva
  • Liittimen puoleinen piirustus

Tuotanto lopetettu

5600 seriesFull HD erittäin ohut LED-TV

32PFT5603/12

4

| (25) Arviot

Saatavilla

24 tuumaa
24 tuumaa
32 tuumaa
32 tuumaa

Erittäin ohut Full HD LED-TV

Koe Philips 5600 -television siisti ja minimalistinen muotoilu, joka sopii ohuutensa ansiosta täydellisesti sisustukseen. Tämä Full HD -televisio on ihanteellinen valinta yksinkertaisuudesta pitävälle.

Näytä kaikki edut
TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Pixel Plus HD -tekniikalla

Erittäin ohut Full HD LED-TV

  • 80 cm (32")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Valkoinen väri tekee huoneesta kuin huoneesta modernin tyylikkään

Ansaitset pienen television, joka tuottaa upeaa kuvaa ja näyttää tyylikkäältä. Yhdistämällä elegantin valkoisen reunan ja hienostuneen kiiltopinnan olemme suunnitelleet mallin, joka sopii saumattomasti moderniin sisustukseen.

Pieni kannettava TV: siellä missä sinäkin

Tyylikkään, pienen, kevyen ja helposti kannettava television avulla voit katsoa lempiohjelmiasi missä tahansa, vaikka keittiössä tai retkellä perheen kanssa. Tämän TV:n avulla pysyt ajan tasalla uutisista ja urheilutuloksista. Se kulkee mukanasi lähes mihin tahansa!

Pixel Plus HD. Terävät kuvat lähteestä riippumatta.

Philipsin Pixel Plus HD -prosessori optimoi kuvanlaadun ja tuottaa erinomaisen terävyyden ja kontrastin. Halusitpa sitten katsella kaapeli-TV:tä tai katsella DVD:tä, saat nauttia terävästä kuvasta, jossa valkoinen on valkoista ja musta mustaa.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.0

5:stä

25

Arviot

11/08/2019

Danmark

Danmark

Jeg er glad for mit produkt

Jeg er meget glad for mit tv, det var let at installere, og det er første gang jeg har gjort det, og jeg gjorde bare hvad der stod i anvisningen. Jeg er meget glad.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV

05/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

excellent sound and picture quality

the tv is very easy to use has a very good full hd picture and superb sound not too loud and you can here voices clearly.the menu and setting is very easy too adjust.

Edut

excellent picture and sound.

Haitat

none

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Käyttöpäivä 2020-06-05

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Käyttöpäivä 2020-06-05

28/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

The product has scart connection which is an asset

This TV is ideal for me, picture quality is good and scart connection important for me for transferring vhs tapes to dvd

Edut

Size for the room it is in

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Käyttöpäivä 2019-07-28

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV

Käyttöpäivä 2019-07-28

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.