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Tuotanto lopetettu

5500 seriesErittäin ohut Full HD LED-TV

43PFS5503/12

3.7

| (23) Arviot

Erittäin ohut Full HD LED-TV

Philips 5500 tarjoaa ensiluokkaisen katselukokemuksen Full HD -tarkkuuden ja Clear Sound -äänentoiston ansiosta. Nopeasti käyttövalmis: aseta virtajohto pistorasiaan ja nauti elokuvista, tv-sarjoista ja peleistä.

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TV brand claim gold

99,91 % Ambilight TV:tä kokeilevista ei koskaan halua luopua siitä. 1

Pixel Plus HD -tekniikalla

Erittäin ohut Full HD LED-TV

  • 108 cm (43")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kaksi HDMI-tuloa ja Easylink mahdollistavat tehokkaat yhteydet

Vähennä johtoviidakkoa käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia kuva- ja äänisignaalin välittämiseen laitteista televisioon. Signaalit siirtyvät siinä pakkaamattomina, joten laatu pysyy samana lähteestä ruutuun. HDMI-liitännän ja Philips EasyLinkin ansiosta yksi kaukosäädin riittää useimpien television, DVD- ja Blu-ray-soittimen, digisovittimen ja kotiteatterin toimintojen ohjaamiseen.

Full HD LED-TV – kirkas LED-kuva ja uskomaton kontrasti

Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.

Pixel Plus HD. Terävät kuvat lähteestä riippumatta.

Philipsin Pixel Plus HD -prosessori optimoi kuvanlaadun ja tuottaa erinomaisen terävyyden ja kontrastin. Halusitpa sitten katsella kaapeli-TV:tä tai katsella DVD:tä, saat nauttia terävästä kuvasta, jossa valkoinen on valkoista ja musta mustaa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.7

5:stä

23

Arviot

10/05/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Philips tv

De tv doet het goed en is heel mooi.ik zou het iedereen aanraden die ik ken.

Edut

10

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV

Käyttöpäivä 2020-04-10

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV

Käyttöpäivä 2020-04-10

23/04/2020

Italia

Italia

tecnologia

tv molto sottile e riproduce colori piuttosto naturali e ha una migliore resa dei contrasti in vari punti di una stessa immagine.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile

Käyttöpäivä 2019-03-23

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile

Käyttöpäivä 2019-03-23

16/04/2020

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

ha molte funzioni per me bastano

molto luminoso si vede bene anche ai lati ottimo va bene per me

Edut

bel pannello molto leggero

Haitat

nulla

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile

Käyttöpäivä 2019-03-16

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile

Käyttöpäivä 2019-03-16

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys. 

  1. Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.

  2. Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

  3. TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.

  4. (Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.

  5. Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.