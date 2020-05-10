2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
50PFS5503/12
Erittäin ohut Full HD LED-TV
Philips 5500 tarjoaa ensiluokkaisen katselukokemuksen Full HD -tarkkuuden ja Clear Sound -äänentoiston ansiosta. Nopeasti käyttövalmis: aseta virtajohto pistorasiaan ja nauti elokuvista, tv-sarjoista ja peleistä.
126 cm (50")
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Kuvanlaatu vaikuttaa katseluelämykseen. Tavalliset HDTV-laitteet tuottavat kelvollista kuvaa, mutta miksi tyytyä siihen, kun voi nauttia yksityiskohtaisesta tarkkuudesta, kirkkaista sävyistä, upeasta kontrastista ja realistisista väreistä.
Uudenlaisen jalkatelineen ansiosta TV:n alle jää tyhjää tilaa, kun perinteistä jalustaa ei tarvita. Katseluelämys on syvempi, ja TV saa modernin ilmeen.
Jaa elämyksesi. Voit liittää USB-muistitikun, digikameran, MP3-soittimen tai muun multimedialaitteen television USB-porttiin ja avata valokuva-, video- ja musiikkitiedostoja helppokäyttöisessä sisältöselaimessa.
3.7
5:stä
23
Arviot
10/05/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Philips tv
De tv doet het goed en is heel mooi.ik zou het iedereen aanraden die ik ken.
Edut
10
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV
Käyttöpäivä 2020-04-10
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5500 series 43PFS5503 Ultraslanke Full HD LED-TV
Käyttöpäivä 2020-04-10
Egio
23/04/2020
Italia
tecnologia
tv molto sottile e riproduce colori piuttosto naturali e ha una migliore resa dei contrasti in vari punti di una stessa immagine.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Käyttöpäivä 2019-03-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Käyttöpäivä 2019-03-23
16/04/2020
Italia
Vahvistettu ostaja
ha molte funzioni per me bastano
molto luminoso si vede bene anche ai lati ottimo va bene per me
Edut
bel pannello molto leggero
Haitat
nulla
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Käyttöpäivä 2019-03-16
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 5500 series 43PFS5503 TV LED Full HD ultra sottile
Käyttöpäivä 2019-03-16
Perustuu Ambilight-kokeiluohjelman tuloksiin Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa 24. helmikuuta 2023–28. helmikuuta 2025. Tänä aikana 99,91 % osallistujista päätti pitää Ambilight TV:nsä, vaikka heillä oli mahdollisuus palauttaa se ilman perusteluja ja saada täysi hyvitys.
Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
Energiankulutus ilmoitetaan kilowattitunteina vuodessa, ja se perustuu virrankulutukseen, jossa televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.
TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
(Philips) yhteensopiva vain tietyn Philips-soittimen kanssa.
Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.