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Tuotanto lopetettu

Bodygroom series 3000 BG3015/15 Showerproof body groomer

BG3027/03

4.1
| (742) Arviot | 84% suosittelee tätä tuotetta
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Arviot

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4.1

5:stä

742

Arviot

84%

suosittelee tätä tuotetta

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

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