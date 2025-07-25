Under 20 år provade jag olika produkter för att ta hand om kroppshår, varenda gång med stor besvikelse tills jag köpte den här. Så enkelt att använda, och så effektiv. Efter användning ser ut som om man aldrig haft något hår på kroppen. Rekommenderar stark denna produkt. Om du har en hårig rygg eller vill bli av med en hårig bringa, den här din produkt.