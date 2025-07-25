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Tuotanto lopetettu

Bodygroom series 5000 BG5020/15 Showerproof body groomer

BG5021/16

4.2
| (632) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
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Arviot

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4.2

5:stä

632

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

25/07/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erinomainen tuote, suosittelen kaikille, jotka sellaista tarvitsevat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Suihkunkestävä trimmeri nivusille ja vartalolle

11/10/2020

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktioner

Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!

Edut

Når överallt. Bra batteritid

Haitat

Inga än så länge

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

12/01/2020

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

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