2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
BT100B/00
Pidä musiikki lähelläsi
BT100-kaiutin on kaikki mitä tyylikäs maailmanmatkaaja tarvitsee. Kompakti kaiutin on helppo ottaa mukaan minne vain ja kiinteä Bluetooth-suoratoisto takaa laadukkaan langattoman äänentoiston. Upea kaiutin on saatavilla useissa eri väreissä.
Bluetooth®
Sisäinen mikrofoni puheluita varten
Ladattava akku
2 W
Soita musiikkia täysillä - milloin ja missä vain. Kiinteän ladattavan akun ansiosta voit kuunnella omaa musiikkiasi ilman virtajohtoviidakkoa tai pistokkeen haeskelua. Nauti kannettavan musiikin vapaudesta!
Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös kaiutinpuhelimena. Kun puhelimeen saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii aina.
Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulosignaaleja välillä 300–1000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.
3.8
5:stä
41
Arviot
Jazz12
29/12/2017
United Kingdom
Great little speaker
I intended to purchase a large Bluetooth speaker but wanted to try a small one first. I have always gone for Philips and spotted this one so bought it. Setting up was simple and the sound quality for the size was excellent, the bass and treble are just right for me. I have had the speaker for almost 2 years and decided I don't need a larger one after all. I would say check out this model , there is a button by the power input that if pushed incorrectly won't let you connect , as I found out after a few attempts so make sure you check this if speaker is not recognised. I am pleased with the speakers range and clarity.
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Arvioitu tuote: BT100B wireless portable speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT100B wireless portable speaker
Minip
05/09/2014
United Kingdom
Impressive
For the size it's incredibly impressive. Was surprised to get such well rounded sound from such a small device. As you would expect highs can be tinny in places and lows a little muddy and distorted but this should be expected from a speaker of this size. In terms of style and build quality both favour well. It's a little bit plastic-y for my liking but overall a very good little speaker.
Arvioitu tuote: BT100W wireless portable speaker
Arvioitu tuote: BT100W wireless portable speaker
rippers123
19/07/2014
United Kingdom
Fantastic little speaker!
I've been using this with my iPod Touch 5 for about a month now, I was very skeptical at first, but I have to say it really packs a punch! Clear sound, decent bass, very easy to use! What more could you ask for?
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT100B wireless portable speaker
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: BT100B wireless portable speaker