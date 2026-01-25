I’ve been user this beard trimmer for around a month now. I’m really impressed, the curved edge on the in the trimmer actually makes a real difference around the contours of the jaw near the ear. The trimmer is really comfy in hand and initial thoughts are that one charge will last months for the average person who time a couple of times a week. I have a full beard and trim to grade 2-3 dependant on my mood 😂 but not sure how it would do if I was to shave it off but I guess the clues in the name “trimmer” if I was to shave it off I’d use a razor. The amount of length settings is crazy really but it’s far better to have lots of settings than half a dozen. In all honesty it totally trumps the beard trimmer I already had and I can’t really find any negatives to say about it