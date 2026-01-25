2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Itseteroittuvat terät ja pyöristetyt päät ovat hellävaraisia iholle ja tekevät trimmauksesta mukavampaa. Ne pysyvät terävinä ilman teräöljyn käyttöä. Ruostumattomat terät on myös helppo puhdistaa
Trimmerin tarkkuusvalitsimessa on 40 pituusasetusta 0,5 mm:n välein, joten voit muotoilla partaasi juuri haluamallasi tavalla.
Edistykselliset Lift & Trim-kammat nostavat karvoja terää kohti ja tarttuvat karvoihin jokaisella vedolla, mikä tekee trimmauksesta tehokasta ja tasaista.
4.4
5:stä
606
Arviot
92%
suosittelee tätä tuotetta
KIL12
25/01/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Trimmer
Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .
Edut
Inget att erinra
Haitat
Inget att klaga på
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar
Per Merrild
22/08/2023
Danmark
Vahvistettu ostaja
Fantastisk maskine
Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.
Edut
Super maskine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer
DJLInsp
08/03/2026
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
A great new beard trimmer
My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer