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        Tuotanto lopetettu

        Beardtrimmer series 7000 BT7220/85 Vacuum Beard Trimmer

        BT3620/15

        4.4
        | (606) Arviot | 92% suosittelee tätä tuotetta
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        Suunniteltu miellyttävään ja tehokkaaseen trimmaukseen

        Suunniteltu miellyttävään ja tehokkaaseen trimmaukseen

        Itseteroittuvat terät ja pyöristetyt päät ovat hellävaraisia iholle ja tekevät trimmauksesta mukavampaa. Ne pysyvät terävinä ilman teräöljyn käyttöä. Ruostumattomat terät on myös helppo puhdistaa

        Muotoile partasi äärimmäisellä tarkkuudella

        Muotoile partasi äärimmäisellä tarkkuudella

        Trimmerin tarkkuusvalitsimessa on 40 pituusasetusta 0,5 mm:n välein, joten voit muotoilla partaasi juuri haluamallasi tavalla.

        Tehokas ja tasainen trimmaus viimeistelee täydellisen lopputuloksen

        Tehokas ja tasainen trimmaus viimeistelee täydellisen lopputuloksen

        Edistykselliset Lift & Trim-kammat nostavat karvoja terää kohti ja tarttuvat karvoihin jokaisella vedolla, mikä tekee trimmauksesta tehokasta ja tasaista.

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        Arviot

        Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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        4.4

        5:stä

        606

        Arviot

        92%

        suosittelee tätä tuotetta

        25/01/2026

        Sverige

        Sverige

        Vahvistettu ostaja

        Trimmer

        Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

        Edut

        Inget att erinra

        Haitat

        Inget att klaga på

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        Arvioitu tuote: Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

        Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

        Arvioitu tuote: Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

        22/08/2023

        Danmark

        Danmark

        Vahvistettu ostaja

        Fantastisk maskine

        Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

        Edut

        Super maskine

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        Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

        Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

        Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

        08/03/2026

        United Kingdom

        United Kingdom

        Vahvistettu ostaja

        A great new beard trimmer

        My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

        Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

        Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.