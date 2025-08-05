Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
Beardtrimmer series 7000 BT7220/85 Vacuum Beard Trimmer
Tuotanto lopetettu
Tuki
BT3620/15
Siirry kauppaan
Rekisteröi tuotteesi
Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).
Käyttöopas
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (3)
Voinko matkustaa Philipsin siistimis- tai kauneudenhoitotuotteen kanssa?
Miksi tuotteen lataaminen kestää odotettua kauemmin?
Miten Philips-trimmerin lisäosat kiinnitetään tai irrotetaan?
Beard Trimmer SeriesTerä
Beard Trimmer SeriesSäädettävä ohjauskampa parralle 10,5–20 m
Beard Trimmer SeriesPussi
Beard Trimmer 3000 SeriesSäädettävä ohjauskampa parralle 0,5–10 mm
USB-kaapeli
HQ87-USB-sovitin
ShaversPuhdistusharja
Uusi Philips-partatrimmeri tai -parranajokone ei käynnisty
Philips-hiustrimmeri/kotiparturi ei toimi
Iho on ärtynyt, kun olen käyttänyt Philips-trimmeriä
Philips-trimmerin trimmausjälki on epätasainen