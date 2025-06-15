BT7670/15
Terävä muotoilu vähällä vaivalla
Itseteroittuvien metalliterien, leveän trimmerin ja BeardSense-tekniikan ansiosta saat helposti terävät ja tasaiset tulokset. Lisäksi innovatiivisen karvankerääjän avulla siivottavaa kertyy vähemmän trimmauksen aikana.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Muotoile partasi karvankerääjän avulla
yhteensä
recurring payment
Itseteroittuvat metalliterät tarjoavat voimaa ja tarkkuutta ajon aikana ja pysyvät terävinä ilman teräöljyä. Ruostumattomat terät tekevät puhdistamisesta helppoa.
Trimmerin tarkkuusvalitsimessa on 40 pituusasetusta 0,2 mm:n välein, joten voit muotoilla partaasi juuri haluamallasi tavalla.
Innovatiivinen karvankerääjä kerää jopa 80 % leikatuista karvoista ja vähentää trimmauksen jälkeistä siivoustarvetta.
Trimmeri havaitsee BeardSense-tekniikan avulla parran tiheyden 125 kertaa sekunnissa ja lisää tehoa tiheämmillä alueilla. Käytössäsi on aina oikea määrä tehoa, jotta saat parhaan mahdollisen lopputuloksen.
Edistykselliset Lift & Trim-kammat nostavat karvoja terää kohti ja tarttuvat karvoihin jokaisella vedolla, mikä tekee trimmauksesta tehokasta ja tasaista.
Laadukkaalla täysmetallisella leveällä trimmerillä teet partaasi tarkkoja rajauksia ja saavutat terävän ja siistin lopputuloksen.
Kiinnitettävä tarkkuustrimmeri kapealla muotoilulla tuo lisää erottuvuutta yksityiskohtiin ja luo haluamasi tyylin tarkasti.
Trimmerin häivytyskampojen avulla saat täydellisen lopputuloksen tekemällä häivytykset parran sivuille.
Koska trimmeri on täysin pestävä, voit huuhdella sen juoksevan veden alla, mikä helpottaa trimmauskokemusta.
Ergonomisessa kädensijassa on kokonaan kuvioitu pinta, joka helpottaa laitteen käsittelyä, jotta käyttö on mukavaa ja voit viimeistellä tyylisi helposti.
Teline helpottaa laitteen latausta ja säilytystä, jotta se on aina valmiina.
Kestävä litiumakku tarjoaa jopa 120 minuuttia käyttöaikaa ja 5 minuutin pikalataustoiminnon** tehokasta yhtäjaksoista trimmausta varten.
Merkkivalo näyttää akun latauksen tilan, jotta olet aina valmis seuraavaa trimmauskertaa varten.
Säilytyspussi pitää laitteen ja kaikki lisätarvikkeet siististi yhdessä paikassa, jolloin karvanpoistotarvikkeesi pysyvät järjestyksessä niin kotona kuin matkallakin.
Lisätarvikkeet
Virta
Muotoilu
Huolto
Helppokäyttöinen
Yhteenveto
Muotoilutarvikkeet
Ohjauskammat
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.