    • Terävä muotoilu vähällä vaivalla Terävä muotoilu vähällä vaivalla Terävä muotoilu vähällä vaivalla

      Beard Trimmer 7000 Series Muotoile partasi karvankerääjän avulla

      BT7670/15

      Terävä muotoilu vähällä vaivalla

      Itseteroittuvien metalliterien, leveän trimmerin ja BeardSense-tekniikan ansiosta saat helposti terävät ja tasaiset tulokset. Lisäksi innovatiivisen karvankerääjän avulla siivottavaa kertyy vähemmän trimmauksen aikana.

      Beard Trimmer 7000 Series
      Beard Trimmer 7000 Series

      Muotoile partasi karvankerääjän avulla

      Terävä muotoilu vähällä vaivalla

      Terävärajainen parta vaivattomasti

      • Täysmetalliterät
      • 0,2 mm:n tarkkuusasetukset
      • Leveä trimmeri
      • Karvankerääjä
      • Jopa 120 minuuttia käyttöaikaa
      Paras mahdollinen tarkkuus ja pitkäkestoinen suorituskyky

      Paras mahdollinen tarkkuus ja pitkäkestoinen suorituskyky

      Itseteroittuvat metalliterät tarjoavat voimaa ja tarkkuutta ajon aikana ja pysyvät terävinä ilman teräöljyä. Ruostumattomat terät tekevät puhdistamisesta helppoa.

      Muotoile partasi äärimmäisellä tarkkuudella

      Muotoile partasi äärimmäisellä tarkkuudella

      Trimmerin tarkkuusvalitsimessa on 40 pituusasetusta 0,2 mm:n välein, joten voit muotoilla partaasi juuri haluamallasi tavalla.

      Kaappaa karvat leikkaamisen aikana

      Kaappaa karvat leikkaamisen aikana

      Innovatiivinen karvankerääjä kerää jopa 80 % leikatuista karvoista ja vähentää trimmauksen jälkeistä siivoustarvetta.

      Trimmaa tehokkaasti vaativimmatkin parrat

      Trimmaa tehokkaasti vaativimmatkin parrat

      Trimmeri havaitsee BeardSense-tekniikan avulla parran tiheyden 125 kertaa sekunnissa ja lisää tehoa tiheämmillä alueilla. Käytössäsi on aina oikea määrä tehoa, jotta saat parhaan mahdollisen lopputuloksen.

      Tehokas ja tasainen trimmaus viimeistelee täydellisen lopputuloksen

      Tehokas ja tasainen trimmaus viimeistelee täydellisen lopputuloksen

      Edistykselliset Lift & Trim-kammat nostavat karvoja terää kohti ja tarttuvat karvoihin jokaisella vedolla, mikä tekee trimmauksesta tehokasta ja tasaista.

      Tee partaasi yksityiskohtaisen siistejä rajauksia

      Tee partaasi yksityiskohtaisen siistejä rajauksia

      Laadukkaalla täysmetallisella leveällä trimmerillä teet partaasi tarkkoja rajauksia ja saavutat terävän ja siistin lopputuloksen.

      Viimeistele tyylisi tarkemmin

      Viimeistele tyylisi tarkemmin

      Kiinnitettävä tarkkuustrimmeri kapealla muotoilulla tuo lisää erottuvuutta yksityiskohtiin ja luo haluamasi tyylin tarkasti.

      Luo täydellinen tyyli häivytyksillä

      Luo täydellinen tyyli häivytyksillä

      Trimmerin häivytyskampojen avulla saat täydellisen lopputuloksen tekemällä häivytykset parran sivuille.

      Kätevä puhdistus helpottaa käyttöä

      Kätevä puhdistus helpottaa käyttöä

      Koska trimmeri on täysin pestävä, voit huuhdella sen juoksevan veden alla, mikä helpottaa trimmauskokemusta.

      Helppoa ja mukavaa trimmausta

      Helppoa ja mukavaa trimmausta

      Ergonomisessa kädensijassa on kokonaan kuvioitu pinta, joka helpottaa laitteen käsittelyä, jotta käyttö on mukavaa ja voit viimeistellä tyylisi helposti.

      Kätevä lataus ja säilytys

      Kätevä lataus ja säilytys

      Teline helpottaa laitteen latausta ja säilytystä, jotta se on aina valmiina.

      Tasaisen tehokas suorituskyky alusta loppuun

      Tasaisen tehokas suorituskyky alusta loppuun

      Kestävä litiumakku tarjoaa jopa 120 minuuttia käyttöaikaa ja 5 minuutin pikalataustoiminnon** tehokasta yhtäjaksoista trimmausta varten.

      Valmiina seuraavaan trimmaukseen

      Valmiina seuraavaan trimmaukseen

      Merkkivalo näyttää akun latauksen tilan, jotta olet aina valmis seuraavaa trimmauskertaa varten.

      Pidä tarvikkeesi järjestyksessä kotona ja tien päällä.

      Säilytyspussi pitää laitteen ja kaikki lisätarvikkeet siististi yhdessä paikassa, jolloin karvanpoistotarvikkeesi pysyvät järjestyksessä niin kotona kuin matkallakin.

        Käyttömukavuus
        • Karvankerääjä
        • Latausteline
        • Puhdistusharja
        • USB-A (ei sisällä sovitinta)
        Matkustus ja säilytys
        Säilytyspussi

        Käyttöaika
        120 minuuttia
        Lataaminen
        • 1 tunti
        • 5 minuutin pikalataus
        • USB-A-lataus (5 V⎓ / ≥1 A)
        Akun/pariston tyyppi
        Litiumioni
        Virtatila
        Latauksen ilmaisin
        Käyttö
        Johdoton

        Kahva
        Ergonominen muotoilu
        Pinnoitus
        Antrasiittimetalli

        Takuu
        Jopa 5 vuotta***

        Ei vaadi huoltoa
        Terä ei tarvitse öljyä
        Vedenkestävyys
        Wet & Dry

        Kehonalue
        Parta
        Työkalut ja lisätarvikkeet
        10
        Pituusasetukset
        0,4–20 mm
        Tarkkuusasetukset
        40
        Ratkaisu
        Trimmaa
        Tekniikat
        BeardSense

        Trimmausterä
        Itseteroittuvat metalliterät
        Erikoistarvikkeet
        • Tarkkuustrimmeri
        • Häivytyskammat
        • Leveä trimmeri

        Parta
        • Lyhyt 0,4–10 mm
        • Pitkä 10,4–20 mm

