Maksa Klarnalla
30 päivän palautusoikeus
2 vuoden takuu
Pidennetty 45 päivän palautusoikeus Black Friday -kampanjassa
Hakuehdot
Ostoskori
Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.
Shavers
Puhdistusharja
CRP338/01
USB-kaapeli
CP1788/01
Beardtrimmer series 5000
Tarkkuustrimmeri
CP1392/01
Terä
CP0911/01
HQ87-USB-sovitin
CP0909/01
Multigroom series 7000
Trimmeri
CP0839/01
Linkit, joista voi olla apua tuotteen käyttökokemuksen parantamisessa
10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*
Ennakkopääsy alennusmyynteihin
Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.
Valitse maa
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.