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  • Täydellinen suojaus espressokeittimelle
  • Täydellinen suojaus espressokeittimelle
  • Täydellinen suojaus espressokeittimelle
  • Täydellinen suojaus espressokeittimelle

Tuotanto lopetettu

Philips SaecoEspressokeittimen kalkinpoistoaine

CA6700/00

Täydellinen suojaus espressokeittimelle
Espressokoneen säännöllinen kalkinpoisto on välttämätöntä, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä erityinen espressokoneen kalkinpoistoaine poistaa kalkin ja estää korroosiota, suojaten laitettasi ja pidentäen sen käyttöikää.
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Pidentää laitteen käyttöikää

Täydellinen suojaus espressokeittimelle

  • 1 kalkinpoisto-ohjelma

  • 250 ml

  • Vähentää kalkin kertymistä

Säilyttää kahvin maun aina yhtä erinomaisena

Puhdista Saeco-espressokeitin säännöllisesti, niin voit aina nauttia ensiluokkaisesta mausta ja aromista

Takaa lämpötilan, jossa kahvin maku on paras mahdollinen

Kalkinpoistoaine poistaa vesijärjestelmään kertyneen kalkin, joka sitoo lämpöä kuumavesisäiliöstä ja alentaa näin kahvin lämpötilaa.

Ainutlaatuinen koostumus poistaa kalkin turvallisesti ja hellävaraisesti

Philips Saeco -espressokeittimen kalkinpoistoaineen ainutlaatuinen koostumus takaa huolellisen kalkinpoiston, joka ei vahingoita laitteen herkkiä sisäosia.

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