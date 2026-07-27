2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
CA6700/00
EP1220/00R1
EP4346/71R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
EP2224/40R1
1 kalkinpoisto-ohjelma
250 ml
Vähentää kalkin kertymistä
Puhdista Saeco-espressokeitin säännöllisesti, niin voit aina nauttia ensiluokkaisesta mausta ja aromista
Kalkinpoistoaine poistaa vesijärjestelmään kertyneen kalkin, joka sitoo lämpöä kuumavesisäiliöstä ja alentaa näin kahvin lämpötilaa.
Philips Saeco -espressokeittimen kalkinpoistoaineen ainutlaatuinen koostumus takaa huolellisen kalkinpoiston, joka ei vahingoita laitteen herkkiä sisäosia.
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