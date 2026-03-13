TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Philips Saeco Espressokeittimen kalkinpoistoaine

Tuotanto lopetettu

Tuki

Philips SaecoEspressokeittimen kalkinpoistoaine

CA6700/00

Philips Saeco Espressokeittimen kalkinpoistoaine

Tuotanto lopetettu

Siirry kauppaan

Kirjaudu sisään tai luo tili

Rekisteröi tuotteesi

Saat heti käyttöösi käyttöoppaita, yksilöllistä tukea ja paljon muuta. Lisäksi se on helppoa ja nopeaa

Rekisteröidy nyt

Oppaat

List of Ingredients Philips Espresso machine descaler - English (US)

  • PDF tiedosto, 365.6 kB
  • 13 March 2026

Tips for use and maintenance Philips Espresso machine descaler

  • PDF tiedosto, 735.1 kB
  • 13 March 2026

Ota yhteyttä Philipsiin

Autamme sinua mielellämme