Koneet, joiden tyyppi on HD8743–HD8747 ja RI8743–RI8747 ja joiden sarjanumero on pienempi kuin TW901241438213 tai suurempi kuin TW901434485351.

Kalkinpoisto:

1) Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja että säädin on keskellä PAPU-asennossa.

2) Tyhjennä vesisäiliö ja kaada säiliöön Philips/Saeco-kalkinpoistoaine. Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä MAX-merkkiin asti ja aseta se paikalleen.

3) Aseta suuri astia kuuman veden/höyryn putken alle.

4) Käännä säädin KUUMA VESI -asentoon ja annostele 2–3 kuppia (noin 150 ml) vettä. Lopeta annostelu kääntämällä säädin PAPU-asentoon.

5) Anna kalkinpoistoaineen vaikuttaa 10 minuuttia.

6) Käännä säädin KUUMA VESI -asentoon ja annostele 2–3 kuppia (noin 150 ml) vettä. Lopeta annostelu kääntämällä säädin PAPU-asentoon.

7) Anna kalkinpoistoaineen vaikuttaa 3 minuuttia.

8) Toista vaiheita 6 ja 7, kunnes vesisäiliössä ei ole enää yhtään kalkinpoistoainetta ja EI VETTÄ -valo palaa yhtäjaksoisesti.

Ensimmäinen huuhtelu

9) Kun EI VETTÄ -valo palaa yhtäjaksoisesti, käännä säädin takaisin PAPU-asentoon. Huuhtele vesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-merkkiin asti.

10) Tyhjennä astia, johon kalkinpoistoliuos on laskettu, ja aseta se kuuman veden/höyryn putken alle.

11) Käännä säädin KUUMA VESI -asentoon. Kone aloittaa huuhtelun. Anna veden valua, kunnes vesisäiliössä ei ole enää yhtään vettä ja EI VETTÄ -valo palaa yhtäjaksoisesti.

12) Käännä säädin takaisin PAPU-asentoon.

Toinen huuhtelu

13) Huuhtele vesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-merkkiin asti. Tyhjennä astia, johon kalkinpoistoliuos on laskettu, ja aseta se höyryputken alle.

14) Aseta kuppi annostelunokan alle ja keitä kuppi kahvia. Paina ESPRESSO-painiketta ja vapauta se. Kone alkaa keittää kahvia. Kun kahvi on valmista, siirrä kuppi pois.

15) Aseta astia kuuman veden/höyryn putken alle.

16) Käännä säädin KUUMA VESI -asentoon. Anna veden valua, kunnes vesisäiliössä ei ole enää yhtään vettä ja EI VETTÄ -valo palaa yhtäjaksoisesti.

17) Käännä säädin takaisin PAPU-asentoon.

18) Huuhtele valumisastia ja aseta se takaisin paikalleen. Aseta Pannarello-/Cappuccinatore- ja INTENZA+-vedensuodatin takaisin paikalleen (jos koneessa on sellainen).

19) Huuhtele vesisäiliö ja täytä se raikkaalla vedellä MAX-merkkiin asti. Aseta vesisäiliö takaisin koneeseen.