Kalkinpoisto Philips 1200/2200/3200 -sarja

Kalkin poistaminen:

1. Tyhjennä valumisastia ja aseta se takaisin

2. Irrota klassinen maidonvaahdotin tai LatteGo keittimestä, jos sellainen on asetettu

3. Jos AquaClean-suodatin on asetettu, irrota se vesisäiliöstä

4. Tyhjennä vesisäiliö ja kaada säiliöön koko pullollinen Philips-kalkinpoistoainetta. Lisää kalkinpoistoaineen sekaan vettä vesisäiliön Calc / Clean -merkkiin asti ja aseta säiliö takaisin paikalleen

5. Aseta suuri säiliö/astia (1,5 litraa) veden ja kahvin annostelunokkien alle

6. Kytke keittimeen virta

7. Pidä Calc-Clean-kuvaketta painettuna 3 sekunnin ajan. Käynnistä sitten kalkinpoistoprosessi painamalla käynnistyspainiketta

8. Calc-Clean-merkkivalon vilkkuminen kalkinpoisto-ohjelman aikana osoittaa, että kalkinpoisto on käynnissä

9. Keitin poistaa pieniä määriä vettä kahvin ja kuuman veden annostelunokista 10. Anna keittimen poistaa kalkinpoistoainetta, kunnes vesisäiliö on tyhjä. Vesisäiliö tyhjä -merkkivalo syttyy

11. Poista astia

12. Poista vesisäiliö ja huuhtele se puhtaalla vedellä

13. Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä Calc-Clean-merkkiin asti ja aseta vesisäiliö takaisin keittimeen

14. Aseta tyhjennetty astia takaisin kahvin ja veden annostelunokkien alle ja jatka huuhteluohjelmaa alla olevien ohjeiden mukaisesti.



Huuhteluohjelma:

1. Aloita huuhteluohjelma painamalla käynnistyspainiketta. Tämä prosessi kestää noin 3 minuuttia

2. Prosessin aikana ohjauspaneelin merkkivalot syttyvät ja sammuvat osoittaen, että huuhteluohjelma on käynnissä

3. Kun keittimestä ei enää tule vettä, kalkinpoistoprosessi on valmis

4. Keitin kuumenee automaattisesti

5. Kun kuppikuvakkeiden merkkivalot syttyvät palamaan, keitin on taas käyttövalmis

6. AquaClean-merkkivalo vilkkuu jonkin aikaa, jotta muistat asentaa uuden AquaClean-vedensuodattimen

7. Asenna ja aktivoi uusi AquaClean-vesisuodatin vesisäiliössä.