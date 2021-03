1) Paina MENU-painiketta ja valitse CALC CLEAN (Kalkinpoisto). Aloita kalkinpoisto painamalla ESPRESSO-painiketta. Jos koneessa ei ole MENU-painiketta, paina CALC CLEAN -painiketta ja valitse CALC CLEAN (Kalkinpoisto) ja aloita kalkinpoisto painamalla ESPRESSO-painiketta.

2) Näytössä näkyy kalkinpoiston symboli. Koneet, joissa on maitokannu: keitin pyytää sinua ensin lisäämään vedellä vähimmäistasoon täytetyn maitokannun ja vetämään maitokannun annostelijan ulos oikealle (höyrysymboli).

3) Irrota vesisäiliö. Kaada Saecon kalkinpoistoainepullon koko sisältö vesisäiliöön.

4) Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä CALC CLEAN -symboliin tai MAX-merkkiin asti.

5) Aseta vesisäiliö takaisin koneeseen.

6) Aseta kulho kahvin annostelusuuttimen ja höyryputken/vesiputken/maitoannostelijan alle (sen mukaan, onko keittimessä maitokannu vai ei).

7) Aloita kalkinpoisto painamalla oikeaa painiketta. Mallin mukaan se on AROMA/PRE GROUND- tai CAPPUCCINO-painike. Katso koneen näytöstä oikea painike.

8) Kone aloittaa kalkinpoistoaineen annostelun jaksoittain. Näytössä näkyvä palkki ilmoittaa edistymisen. Tähän kuluu noin 25 minuuttia.

9) Kun kalkinpoistoaineen ja veden sekoitus on käytetty loppuun, näytössä näkyy EI VETTÄ -symboli.

10) Huuhtele vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä MAX-merkkiin asti ja aseta se takaisin paikalleen. Huuhtelun aloituksen symboli näkyy näytössä.

11) Koneet, joissa on maitokannu: Huuhtele maitokannu ja täytä se vedellä MIN-merkkiin asti ja aseta se koneeseen. Vedä maitokannun annostelija ulos oikealle (höyrysymboli).

12) Aseta kulho takaisin paikalleen.

13) Aloita huuhtelu painamalla oikeaa painiketta. Mallin mukaan se on AROMA/PRE GROUND- tai CAPPUCCINO-painike. Katso koneen näytöstä oikea painike.

14) Kun VALMIS-symboli näkyy näytössä, huuhtelu on valmis.

Huomautus: Jos näytössä näkyy EI VETTÄ -symboli VALMIS-symbolin sijaan, toista vaiheita 10–13, kunnes VALMIS-symboli näkyy.

Tämä voi olla tarpeen toistaa useita kertoja.

15) Poistu valikosta painamalla oikeaa painiketta. Mallin mukaan se on ESPRESSO/STEAM/SPECIAL DRINKS -painike. Katso koneen näytöstä oikea painike.

16) Kone lämpenee ja suorittaa automaattisen huuhtelun.

17) Tyhjennä valumisastia ja aseta se takaisin paikalleen. Jos koneessa on maitokannu, huuhtele se.

18) Kone on käyttövalmis.