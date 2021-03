1) Avaa valikko painamalla MENU-painiketta ja selaa valikkoa painamalla alanuolinäppäintä. Valitse MACHINE MENU (Koneen valikko). Vahvista painamalla OK-painiketta.

2) Valitse MAINTENANCE (Huolto). Vahvista painamalla OK-painiketta.

3) Valitse DESCALING (Kalkinpoisto). Vahvista painamalla OK-painiketta.

4) Aloita kalkinpoisto painamalla OK-painiketta.

5) Tyhjennä vesisäiliö ja kaada säiliöön koko pullollinen Saeco-kalkinpoistoainetta. Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä MAX-merkkiin asti ja aseta säiliö takaisin paikalleen. Vahvista painamalla OK-painiketta.

6) Tyhjennä sisäinen valumisastia. Vahvista painamalla OK-painiketta.

7) Täytä maitokannu puoleenväliin raikkaalla vedellä. Aseta maitokannu paikalleen ja avaa maitoannostelija.

8) Aseta yksi astia höyryn / kuuman veden putken alle ja toinen kahvin/maidon annostelusuuttimen alle. Vahvista painamalla OK-painiketta.

9) Kone aloittaa kalkinpoistoaineen annostelun jaksoittain. Edistyminen näytetään näytössä.

10) Odota, kunnes keitin lopettaa annostelun ja näytössä näkyy RINSE TANK & FILL WITH WATER (Huuhtele säiliö ja täytä se vedellä).

11) Huuhtele vesisäiliö, täytä se raikkaalla vedellä MAX-merkkiin asti ja aseta säiliö takaisin keittimeen. Vahvista painamalla OK-painiketta.

12) Tyhjennä sisäinen valumisastia. Vahvista painamalla OK-painiketta.

13) Irrota ja tyhjennä maitokannu. Täytä maitokannu puoleenväliin raikkaalla vedellä. Aseta maitokannu paikalleen ja avaa maitoannostelija. Vahvista painamalla OK-painiketta.

14) Aseta säiliö höyryn / kuuman veden putken ja annostelusuuttimen alle. Vahvista painamalla OK-painiketta.

15) Huuhteluohjelma aktivoituu. Palkissa näkyy ohjelman edistyminen.

16) Kun huuhtelu on valmis, keitin alkaa kuumentua automaattisesti. Kalkinpoiston symboli poistuu näytöstä.

17) Puhdista valumisastia, maitokannu ja muut osat.

18) Kone on nyt valmis kahvin keittämiseen.