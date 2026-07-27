2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
CA6707/10
Sama kuin CA6707/00
Täysi suojapakkaus
2 x AquaClean-suodatin ja rasva
6 x maidonpoisto- ja öljynpoistoaine
Uusi, patentoitu AquaClean-vesisuodatin ottaa täysautomaattisesta kahvinkeittimestäsi kaiken hyödyn irti. Kun vaihdat suodattimen laitteen ilmoitusten mukaan, vesi pysyy puhtaana ilman kalkinpoistoa jopa 5 000 kupillisen ajan. Kun AquaClean on asennettu kahvinkeittimeesi, kalkinpoistoilmoitus poistuu käytöstä.
Voitelurasvan avulla pidät espressokeittimesi suodatusyksikön erinomaisessa kunnossa. Rasva on täysin turvallista.
Vedensuodatin pidentää espressokeittimesi käyttöikää ja takaa pitkäkestoisen kahvinautinnon.
Arviot
Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.