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  • Pidentää laitteen käyttöikää
  • Pidentää laitteen käyttöikää

Tuotanto lopetettu

Huoltopakkaus

CA6707/10

Pidentää laitteen käyttöikää
Huoltopakkauksen avulla pidät hyvää huolta kahvinkeittimestäsi ja varmistat sen puhtauden ja ihanteellisen toiminnan. Varmista Philips- ja Saeco-laitteidesi pitkä käyttöikä ja turvallisuus käyttämällä vain Philipsin huoltopakkausta.
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Paremman makuista kahvia

Pidentää laitteen käyttöikää

  • Sama kuin CA6707/00

  • Täysi suojapakkaus

  • 2 x AquaClean-suodatin ja rasva

  • 6 x maidonpoisto- ja öljynpoistoaine

AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia* ilman kalkinpoistoa

AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia* ilman kalkinpoistoa

Uusi, patentoitu AquaClean-vesisuodatin ottaa täysautomaattisesta kahvinkeittimestäsi kaiken hyödyn irti. Kun vaihdat suodattimen laitteen ilmoitusten mukaan, vesi pysyy puhtaana ilman kalkinpoistoa jopa 5 000 kupillisen ajan. Kun AquaClean on asennettu kahvinkeittimeesi, kalkinpoistoilmoitus poistuu käytöstä.

Varmistaa liikkuvien osien sulavan toiminnan

Varmistaa liikkuvien osien sulavan toiminnan

Voitelurasvan avulla pidät espressokeittimesi suodatusyksikön erinomaisessa kunnossa. Rasva on täysin turvallista.

Puhtaampi vesi pidentää espressokeittimesi käyttöikää

Puhtaampi vesi pidentää espressokeittimesi käyttöikää

Vedensuodatin pidentää espressokeittimesi käyttöikää ja takaa pitkäkestoisen kahvinautinnon.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.