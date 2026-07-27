Pidentää laitteen käyttöikää

Huoltopakkauksen avulla pidät hyvää huolta kahvinkeittimestäsi ja varmistat sen puhtauden ja ihanteellisen toiminnan. Varmista Philips- ja Saeco-laitteidesi pitkä käyttöikä ja turvallisuus käyttämällä vain Philipsin huoltopakkausta.