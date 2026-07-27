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  • Termoskannu

Tuotanto lopetettu

Termoskannu

CP9209

Termoskannu
Tämä termoskannu kerää kahvinkeittimen tuottaman kahvin. Se takaa aromien säilymisen ja oikean lämpötilan. Yhteensopiva Philips Gaia -kahvinkeittimen kanssa.
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Termoskannu

  • Café Gaia

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