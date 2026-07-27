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PerformerProPölynimurin letku

CP9277

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Ei ole harvinaista, että pölynimurin letkun käyttöikä on lyhyempi kuin itse laitteen. Onko nykyinen letkusi rikki? Onneksi sen voi helposti vaihtaa uuteen!
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Kätevä kädensija

  • Syvänmusta

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Laitteesi tarvitsee silloin tällöin huolenpitoa. Onneksi voit Philipsin vaihto-osilla huoltaa tuotteesi nyt helpommin kuin koskaan. Philipsin laatutakuulla.

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