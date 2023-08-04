EP2339/40
Helpoin tapa nauttia kahvijuomia vastajauhetuista pavuista
Saat yhdellä kosketuksella neljä juomaa, joiden vaahto, aromi ja lämpötila ovat täydellisiä. LatteGo lisää automaattisesti silkinsileän maitovaahdon maitokahvijuomiin, se on helppo asentaa, ja se voidaan puhdistaa 10 sekunnissa*.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Täysautomaattinen espressokeitin
Neljä suosittua kahvireseptiä klassisesta espressosta ja tavallisesta mustasta kahvista cappuccinoon, jossa on täydellinen vaahtokerros, aromi ja lämpötila. Teetä varten saatavilla on myös kuumaa vettä.
Valitse suosikkijuomasi helposti nykyaikaisen kosketusnäytön ja värillisten kuvakkeiden avulla. My Coffee Choice -toiminnolla teet haluamasi säädöt: valitse haluamasi kahvin vahvuus, määrä ja maitovaahdon aste makusi mukaan.
Ainutlaatuisen ja tehokkaan vaahdotustekniikkansa ansiosta LatteGo valmistaa automaattisesti kertapainalluksella silkkisen pehmeän maitovaahdon maitokahveihin – toimii myös kasvipohjaisilla suosikkimaitovaihtoehdoillasi.
LatteGo on nopeimmin puhdistettava maitojärjestelmä, jossa on vain 2 osaa eikä lainkaan putkia. Se voidaan puhdistaa 10 sekunnissa hanan alla tai astianpesukoneessa. Philips ei tarjoa automaattista puhdistusta, sillä se vaatii tuekseen täydentävää puhdistamista.
Patentoitu SilentBrew-teknologia vähentää keittimen ääniä, jolloin aromaattisen kahvin valmistuksesta tulee nautinnollisempaa. Äänisuojausta ja hiljaista jauhatusta hyödyntävät laitteemme ovat 40 % hiljaisempia aiempiin malleihin verrattuna, ja ne on Quiet Mark -sertifioitu.
Tuo esiin kahvin täysi maku Philipsin kulutusta kestävällä keraamisella myllyllä. Kestävän keraamisen myllyn jauhatus on säädettävissä 12-portaisesti hienosta karkeaan.
HomeID-sovelluksessa voit tutustua kaikkiin täysautomaattisen espressokeittimen ominaisuuksiin ja inspiroitua kahvilatyylisistä juomaohjeista.
Vaihtamalla suodattimen aina ajallaan pääset nauttimaan kirkkaasta ja puhtaasta vedestä jopa 5 000 kupillisen** verran ilman kalkinpoistoa.
Yleiset tiedot
Tekniset tiedot
Suojatoiminto
Paino ja mitat
Yhteensopivuus
Kestävyys
Alkuperämaa
Energiatehokkuus
