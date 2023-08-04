LatteGo on nopeimmin puhdistettava maitojärjestelmä: 2 osaa, ei putkea

LatteGo on nopeimmin puhdistettava maitojärjestelmä, jossa on vain 2 osaa eikä lainkaan putkia. Se voidaan puhdistaa 10 sekunnissa hanan alla tai astianpesukoneessa. Philips ei tarjoa automaattista puhdistusta, sillä se vaatii tuekseen täydentävää puhdistamista.