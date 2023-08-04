Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Helpoin tapa nauttia kahvijuomia vastajauhetuista pavuista Helpoin tapa nauttia kahvijuomia vastajauhetuista pavuista Helpoin tapa nauttia kahvijuomia vastajauhetuista pavuista

      Series 2300 Täysautomaattinen espressokeitin

      EP2339/40

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Helpoin tapa nauttia kahvijuomia vastajauhetuista pavuista

      Saat yhdellä kosketuksella neljä juomaa, joiden vaahto, aromi ja lämpötila ovat täydellisiä. LatteGo lisää automaattisesti silkinsileän maitovaahdon maitokahvijuomiin, se on helppo asentaa, ja se voidaan puhdistaa 10 sekunnissa*.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Täysin automaattinen espressokeitin

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Näytä kaikki
      Tätä tuotetta
      Series 2300
      - {discount-value}

      Series 2300

      Täysautomaattinen espressokeitin

      yhteensä

      recurring payment

      Helpoin tapa nauttia kahvijuomia vastajauhetuista pavuista

      LatteGo – kaikkien aikojen nopein maitojärjestelmän puhdistus*

      • Neljä juomaa
      • LatteGo
      • Musta
      Neljä juomaa kertakosketuksella

      Neljä juomaa kertakosketuksella

      Neljä suosittua kahvireseptiä klassisesta espressosta ja tavallisesta mustasta kahvista cappuccinoon, jossa on täydellinen vaahtokerros, aromi ja lämpötila. Teetä varten saatavilla on myös kuumaa vettä.

      Helppo kahvin valinta ja variointi

      Helppo kahvin valinta ja variointi

      Valitse suosikkijuomasi helposti nykyaikaisen kosketusnäytön ja värillisten kuvakkeiden avulla. My Coffee Choice -toiminnolla teet haluamasi säädöt: valitse haluamasi kahvin vahvuus, määrä ja maitovaahdon aste makusi mukaan.

      Silkinpehmeä vaahto eri maidoista LatteGo-toiminnolla

      Silkinpehmeä vaahto eri maidoista LatteGo-toiminnolla

      Ainutlaatuisen ja tehokkaan vaahdotustekniikkansa ansiosta LatteGo valmistaa automaattisesti kertapainalluksella silkkisen pehmeän maitovaahdon maitokahveihin – toimii myös kasvipohjaisilla suosikkimaitovaihtoehdoillasi.

      LatteGo on nopeimmin puhdistettava maitojärjestelmä: 2 osaa, ei putkea

      LatteGo on nopeimmin puhdistettava maitojärjestelmä: 2 osaa, ei putkea

      LatteGo on nopeimmin puhdistettava maitojärjestelmä, jossa on vain 2 osaa eikä lainkaan putkia. Se voidaan puhdistaa 10 sekunnissa hanan alla tai astianpesukoneessa. Philips ei tarjoa automaattista puhdistusta, sillä se vaatii tuekseen täydentävää puhdistamista.

      SilentBrew – 40 % hiljaisempaa keittämistä, sama herkullinen kahvi

      SilentBrew – 40 % hiljaisempaa keittämistä, sama herkullinen kahvi

      Patentoitu SilentBrew-teknologia vähentää keittimen ääniä, jolloin aromaattisen kahvin valmistuksesta tulee nautinnollisempaa. Äänisuojausta ja hiljaista jauhatusta hyödyntävät laitteemme ovat 40 % hiljaisempia aiempiin malleihin verrattuna, ja ne on Quiet Mark -sertifioitu. 

      Parempi maku kulutusta kestävän keraamisen myllyn ansiosta

      Parempi maku kulutusta kestävän keraamisen myllyn ansiosta

      Tuo esiin kahvin täysi maku Philipsin kulutusta kestävällä keraamisella myllyllä. Kestävän keraamisen myllyn jauhatus on säädettävissä 12-portaisesti hienosta karkeaan.

      Helppoja ohjeita ja ideoita HomeID-sovelluksella

      Helppoja ohjeita ja ideoita HomeID-sovelluksella

      HomeID-sovelluksessa voit tutustua kaikkiin täysautomaattisen espressokeittimen ominaisuuksiin ja inspiroitua kahvilatyylisistä juomaohjeista.​

      AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia** ilman kalkinpoistoa

      AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia** ilman kalkinpoistoa

      Vaihtamalla suodattimen aina ajallaan pääset nauttimaan kirkkaasta ja puhtaasta vedestä jopa 5 000 kupillisen** verran ilman kalkinpoistoa.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Kahvin lähde
        Vastajauhetut pavut
        Käyttäjän toiminta
        Painikkeen painallus
        Tuotetyyppi
        Täysautomaattinen espressokeitin
        Juomat
        Espresso, kahvi, cappuccino, kuuma vesi
        Esiohjelmoidut juomat
        3
        Annosten määrä
        2
        Paine
        15 baaria
        Kiinteä mylly
        Kyllä
        Karkeusasetukset
        12
        Papusäiliön tilavuus
        275 g
        Maidon vaahdotus
        Kyllä
        Maidonvaahdotin
        LatteGo
        Maitosäiliö
        0,26 l
        Vesisäiliön tilavuus
        1,8 l
        Profiilit
        Ei
        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Toissijainen materiaali
        Metalli
        Teknologia
        LatteGo
        Käyttöliittymä
        Intuitiivinen kosketusnäyttö
        Takuu
        2 vuotta
        Liitännät
        Ei
        Konepestävät osat
        Kyllä

      • Tekniset tiedot

        Energiatehokkuusluokitus
        Luokka A
        Virta
        1 500 W
        Jännite
        230 V
        Taajuus
        50 Hz
        Määrä pakkauksessa
        1

      • Suojatoiminto

        Automaattisen virrankatkaisun ajastin
        Kyllä
        Turvallisuussertifiointi
        Kyllä

      • Paino ja mitat

        Tuotteen pituus
        433 mm
        Tuotteen leveys
        246 mm
        Tuotteen korkeus
        371 mm
        Tuotteen paino
        8 kg
        Pakkauksen pituus
        491,5 mm
        Pakkauksen leveys
        287,5 mm
        Pakkauksen korkeus
        487 mm
        Pakkauksen paino
        10–12,5 kg

      • Yhteensopivuus

        Mukana tulevat lisävarusteet 1
        AquaClean filter
        Mukana tulevat lisävarusteet 4
        LatteGo
        Liittyvät lisävarusteet 1
        • Kahvirasvanpoistotabletit
        • Mittalusikka
        • Veden kovuuden testiliuska
        Liittyvät lisävarusteet 2
        Espressokeittimen kalkinpoistoaine
        Liittyvät lisävarusteet 3
        Puhdistusharja
        Yhteensopivat lisävarusteet: 4
        Philipsin suodatinyksikön voiteluaine

      • Kestävyys

        Käyttöopas
        >75 % uusiopaperia
        Pakkaus
        >95 % uusiomateriaalia

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Romania

      • Energiatehokkuus

        Valmiustilan tehonkulutus
        0,2 W
        Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna
        Valmiustilan tehonkulutus (verkko)
        Aika ennen automaattista siirtymistä valmiustilaan
        30 min
        Mittausstandardi
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      Clippin

      Etsi varaosa tai lisävaruste

      Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

      Lisätarvikkeet

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      • Perustuu Saksassa tehtyihin kuluttajatesteihin, joissa verrattiin johtavia yhden kosketuksen (kahvi + maito) täysautomaattisia espressokeittimiä (2023).
      • *Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (laitteen laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan.

      Eksklusiivisia tarjouksia, vain sinulle


      Terveelliset elämäntavat alkavat täältä. Rekisteröidy ja nauti:

      10 € pois ensimmäisestä ostoksestasi.*

      Ennakkopääsy alennusmyynteihin

      Vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.
      Mitä tämä tarkoittaa?
      *Klikkaa tästä lukeaksesi ehdoistamme
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.