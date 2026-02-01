EP8757/20
Kahvilalaatuinen maku, kotoisa tunnelma
Nauti kahvilatason kahvista kotonasi Philips Café Aromis -kahvikoneen avulla. Luo yli 50 erilaista juomaa aina espressosta kylmäuutettuun kahviin ja koe suuremman kahvipapumäärän* tuoma kahvilatyylinen maku. LatteGo Pro -maitojärjestelmä tuottaa samettista kuumaa tai kylmää maitovaahtoa, ja puhdistus sujuu 10 sekunnissa juoksevan veden alla.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Philipsin täysautomaattinen kahvikone
Mikä on kahvilatason vahvuuden salaisuus? BrewExtract-tekniikka annostelee ja suodattaa kerralla enemmän papuja*, jolloin espressokeitin luo tunnistettavan kahvilamaisen maun. Haluatko juuri tietynlaista kahvia? Voit hienosäätää suodatusta 7 vahvuustason avulla.
Kahvilalaatuinen taso tarkoittaa myös samettista maitovaahtoa sekä kuumana että kylmänä. Siinä apunasi toimii LatteGo Pro. Tämä maitojärjestelmä tuottaa kahvilatason tuloksia niin lehmänmaidosta kuin kasvipohjaisestakin maidosta, aina cappuccinosta jäälatteen. Se kestää konepesun eikä siinä ole putkia, joten voit puhdistaa sen 10 sekunnissa juoksevan veden alla. Koe laadukkaampi maitovaahto kahvikonejärjestelmiemme innovatiivisen LatteGo Pro -maidonvaahdottimen avulla.
Tutustu yli 50:een kuumaan ja kylmään kahviluomukseen aina täyteläisestä espressosta virkistävään kylmäuutettuun kahviin. Tämä kuumia ja kylmiä juomia valmistava kahvikone tarjoaa täydellisen ratkaisun perheille ja kahvin ystäville, jotka haluavat kahvilatason valikoiman omaan kotiinsa.
Voit puhdistaa LatteGo Pron huuhtelemalla sitä 10 sekuntia juoksevan veden alla tai pesemällä sen astianpesukoneessa. Suodatinyksikön voi puhdistaa hanavedellä. Laite opastaa sinua, kun on aika suorittaa puhdistusohjelma, kuten kalkinpoisto.
Kahvin valmistaminen on vaivatonta intuitiivisen 4,3 tuuman TFT-kosketusnäytön ja sen yhden kosketuksen suodatustoiminnon ja räätälöityjen käyttäjäprofiilien ansiosta. Helppo hallinta takaa, että kaikki perheenjäsenet voivat nauttia laadukkaasta kahvista kotona.
Tutustu barista-avustajaan: apuriin, jonka tavoitteena on tehdä kahvistasi parempaa päivittäin. Voit käyttää sitä kahvikoneessa tai HomeID-sovelluksessa. Kerro avustajalle minkälaisia papuja käytät, jolloin se säätää suodatusasetukset automaattisesti niin, että saat parasta mahdollista kahvia pavuistasi. Barista-avustajan avulla voit säätää voimakkuutta, määrää ja lämpötilaa oman makusi mukaan – tai jopa valmistaa kahvia etänä. Avustaja on aina apunasi, jotta jokainen kotona nauttimasi kupillinen maistuu aidon baristan valmistamalta.
Nauti virkistävästä kylmäuutetusta kahvista yhdellä painikkeen painalluksella – tasapainoista ja pehmeää, hetkessä valmista.
Patentoitu SilentBrew-tekniikka vaimentaa keittimen ääniä, joten aromaattisen kahvin valmistaminen on entistäkin miellyttävämpää. Äänisuojausta ja hiljaista jauhatusta hyödyntävät kahvikoneemme ovat 40 % hiljaisempia aiempiin malleihin verrattuna, ja ne on Quiet Mark -sertifioitu.
Kahvilalaatuinen kahvi alkaa vastajauhetuista pavuista. Lisää lempipapusi, valitse kahvi ja anna integroidun kahvimyllyn vapauttaa vastustamaton aromi ja maku. Hienosäädä jauhatuskokoa 12 asetuksen avulla aina hienosta karkeaan.
Lisäannostoiminnolla saat juomaan enemmän makua ja vahvuutta ilman kitkeryyttä. Lisäannoksen voi lisätä kaikkiin muihin kahviresepteihin paitsi kahviin, joka valmistetaan valmiista kahvijauheesta.
Vähennä veden ja energian kulutusta kahvin laadusta tinkimättä käyttämällä Eco-tilaa. Philipsin Café Aromis -laitteissa voit himmentää pää- ja kuppivalot oletusaikaa aikaisemmin, käyttää huuhteluun vähemmän vettä, siirtyä valmiustilaan nopeammin tai himmentää kirkkautta.
AquaClean-suodattimen ansiosta keität jopa 5 000 kupillista poistamatta kalkkia. Se puhdistaa veden ennen suodatuksen aloittamista niin, että kahvista tulee maukkaampaa.
Löydä kahvinvalmistukseen liittyviä neuvoja, reseptejä ja tukea suoraan HomeID-sovelluksesta, joka toimii digitaalisena barista-kumppaninasi kahvimatkasi jokaisessa vaiheessa.
Kahvimyllyllä ja maidonvaahdottimella varustetulla Philips Café Aromis -kahvikoneella et vain valmista herkullista kahvia, vaan nostat myös keittiösi ilmeen uudelle tasolle. Elegantti viimeistely, pehmeät muodot ja intuitiivinen näyttö tuovat yhdessä kotiisi tyylikkään eurooppalaisen vivahteen.
Valmista laadukkaampaa kahvia ja täytä vesisäiliötä harvemmin suuren 1,9 litran vesisäiliön ansiosta. Vettä riittää koko perheen tai vierailevien ystävien kahvitarpeisiin.
