Kahvilalaatuinen maku, kotoisa tunnelma

Nauti kahvilatason kahvista kotonasi Philips Café Aromis -kahvikoneen avulla. Luo yli 50 erilaista juomaa aina espressosta kylmäuutettuun kahviin ja koe suuremman kahvipapumäärän* tuoma kahvilatyylinen maku. LatteGo Pro -maitojärjestelmä tuottaa samettista kuumaa tai kylmää maitovaahtoa, ja puhdistus sujuu 10 sekunnissa juoksevan veden alla.