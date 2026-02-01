Hakuehdot

    Kahvilalaatuinen maku, kotoisa tunnelma
      Café Aromis Series 8000 Philipsin täysautomaattinen kahvikone

      EP8757/20

      Kahvilalaatuinen maku, kotoisa tunnelma

      Nauti kahvilatason kahvista kotonasi Philips Café Aromis -kahvikoneen avulla. Luo yli 50 erilaista juomaa aina espressosta kylmäuutettuun kahviin ja koe suuremman kahvipapumäärän* tuoma kahvilatyylinen maku. LatteGo Pro -maitojärjestelmä tuottaa samettista kuumaa tai kylmää maitovaahtoa, ja puhdistus sujuu 10 sekunnissa juoksevan veden alla.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Café Aromis Series 8000
      Café Aromis Series 8000

      Philipsin täysautomaattinen kahvikone

      Kahvilalaatuinen maku, kotoisa tunnelma

      Rakastamasi vahvuus aina espressosta kylmäuutettuun kahviin

      • Kahvilalaatuinen kahvi ja BrewExtract-tekniikka
      • Samettista maitovaahtoa LatteGo Pron avulla
      • yli 50 kuumaa ja kylmää juomaa mielesi mukaan
      • Vaivaton puhdistus
      • Helppokäyttöinen intuitiivinen näyttö
      Enemmän papuja, enemmän makua

      Enemmän papuja, enemmän makua

      Mikä on kahvilatason vahvuuden salaisuus? BrewExtract-tekniikka annostelee ja suodattaa kerralla enemmän papuja*, jolloin espressokeitin luo tunnistettavan kahvilamaisen maun. Haluatko juuri tietynlaista kahvia? Voit hienosäätää suodatusta 7 vahvuustason avulla.

      Samettista maitovaahtoa suosikkikahveihisi

      Samettista maitovaahtoa suosikkikahveihisi

      Kahvilalaatuinen taso tarkoittaa myös samettista maitovaahtoa sekä kuumana että kylmänä. Siinä apunasi toimii LatteGo Pro. Tämä maitojärjestelmä tuottaa kahvilatason tuloksia niin lehmänmaidosta kuin kasvipohjaisestakin maidosta, aina cappuccinosta jäälatteen. Se kestää konepesun eikä siinä ole putkia, joten voit puhdistaa sen 10 sekunnissa juoksevan veden alla. Koe laadukkaampi maitovaahto kahvikonejärjestelmiemme innovatiivisen LatteGo Pro -maidonvaahdottimen avulla.

      Yli 50 kuumaa ja kylmää juomaa mielesi mukaan

      Yli 50 kuumaa ja kylmää juomaa mielesi mukaan

      Tutustu yli 50:een kuumaan ja kylmään kahviluomukseen aina täyteläisestä espressosta virkistävään kylmäuutettuun kahviin. Tämä kuumia ja kylmiä juomia valmistava kahvikone tarjoaa täydellisen ratkaisun perheille ja kahvin ystäville, jotka haluavat kahvilatason valikoiman omaan kotiinsa.

      Suuri nautinto, vaivaton puhdistus

      Suuri nautinto, vaivaton puhdistus

      Voit puhdistaa LatteGo Pron huuhtelemalla sitä 10 sekuntia juoksevan veden alla tai pesemällä sen astianpesukoneessa. Suodatinyksikön voi puhdistaa hanavedellä. Laite opastaa sinua, kun on aika suorittaa puhdistusohjelma, kuten kalkinpoisto.

      Lempikahviasi yhdellä painalluksella

      Lempikahviasi yhdellä painalluksella

      Kahvin valmistaminen on vaivatonta intuitiivisen 4,3 tuuman TFT-kosketusnäytön ja sen yhden kosketuksen suodatustoiminnon ja räätälöityjen käyttäjäprofiilien ansiosta. Helppo hallinta takaa, että kaikki perheenjäsenet voivat nauttia laadukkaasta kahvista kotona.

      Barista kotonasi

      Barista kotonasi

      Tutustu barista-avustajaan: apuriin, jonka tavoitteena on tehdä kahvistasi parempaa päivittäin. Voit käyttää sitä kahvikoneessa tai HomeID-sovelluksessa. Kerro avustajalle minkälaisia papuja käytät, jolloin se säätää suodatusasetukset automaattisesti niin, että saat parasta mahdollista kahvia pavuistasi. Barista-avustajan avulla voit säätää voimakkuutta, määrää ja lämpötilaa oman makusi mukaan – tai jopa valmistaa kahvia etänä. Avustaja on aina apunasi, jotta jokainen kotona nauttimasi kupillinen maistuu aidon baristan valmistamalta.

      Aito kylmäuutetun kahvin maku

      Aito kylmäuutetun kahvin maku

      Nauti virkistävästä kylmäuutetusta kahvista yhdellä painikkeen painalluksella – tasapainoista ja pehmeää, hetkessä valmista.

      40 % hiljaisempi SilentBrew-teknologian ansiosta**

      40 % hiljaisempi SilentBrew-teknologian ansiosta**

      Patentoitu SilentBrew-tekniikka vaimentaa keittimen ääniä, joten aromaattisen kahvin valmistaminen on entistäkin miellyttävämpää. Äänisuojausta ja hiljaista jauhatusta hyödyntävät kahvikoneemme ovat 40 % hiljaisempia aiempiin malleihin verrattuna, ja ne on Quiet Mark -sertifioitu.

      Aromaattista kahvia vastajauhetuista pavuista

      Aromaattista kahvia vastajauhetuista pavuista

      Kahvilalaatuinen kahvi alkaa vastajauhetuista pavuista. Lisää lempipapusi, valitse kahvi ja anna integroidun kahvimyllyn vapauttaa vastustamaton aromi ja maku. Hienosäädä jauhatuskokoa 12 asetuksen avulla aina hienosta karkeaan.

      Lisää makua lisäannostoiminnolla

      Lisää makua lisäannostoiminnolla

      Lisäannostoiminnolla saat juomaan enemmän makua ja vahvuutta ilman kitkeryyttä. Lisäannoksen voi lisätä kaikkiin muihin kahviresepteihin paitsi kahviin, joka valmistetaan valmiista kahvijauheesta.

      Eco-tila säästää vettä ja energiaa

      Eco-tila säästää vettä ja energiaa

      Vähennä veden ja energian kulutusta kahvin laadusta tinkimättä käyttämällä Eco-tilaa. Philipsin Café Aromis -laitteissa voit himmentää pää- ja kuppivalot oletusaikaa aikaisemmin, käyttää huuhteluun vähemmän vettä, siirtyä valmiustilaan nopeammin tai himmentää kirkkautta.

      AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia*** ilman kalkinpoistoa

      AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia*** ilman kalkinpoistoa

      AquaClean-suodattimen ansiosta keität jopa 5 000 kupillista poistamatta kalkkia. Se puhdistaa veden ennen suodatuksen aloittamista niin, että kahvista tulee maukkaampaa.

      Valmista kahvia etänä ja löydä vinkkejä HomeID-sovelluksessa

      Valmista kahvia etänä ja löydä vinkkejä HomeID-sovelluksessa

      Löydä kahvinvalmistukseen liittyviä neuvoja, reseptejä ja tukea suoraan HomeID-sovelluksesta, joka toimii digitaalisena barista-kumppaninasi kahvimatkasi jokaisessa vaiheessa.

      Suunniteltu kohentamaan kodin ilmettä

      Suunniteltu kohentamaan kodin ilmettä

      Kahvimyllyllä ja maidonvaahdottimella varustetulla Philips Café Aromis -kahvikoneella et vain valmista herkullista kahvia, vaan nostat myös keittiösi ilmeen uudelle tasolle. Elegantti viimeistely, pehmeät muodot ja intuitiivinen näyttö tuovat yhdessä kotiisi tyylikkään eurooppalaisen vivahteen.

      Enemmän kahvia, vähemmän täyttämistä

      Enemmän kahvia, vähemmän täyttämistä

      Valmista laadukkaampaa kahvia ja täytä vesisäiliötä harvemmin suuren 1,9 litran vesisäiliön ansiosta. Vettä riittää koko perheen tai vierailevien ystävien kahvitarpeisiin.

      Tekniset tiedot

      • Yleiset tiedot

        Kahvin lähde
        Vastajauhetut pavut
        Käyttäjän toiminta
        Painikkeen painallus
        Esiohjelmoidut juomat
        54
        Annosten määrä
        2
        Paine
        15 baaria
        Kiinteä mylly
        Kyllä
        Karkeusasetukset
        12
        Papusäiliön tilavuus
        275 g
        Maidon vaahdotus
        Kyllä
        Maidonvaahdotin
        LatteGo Pro
        Maitosäiliö
        0,25 l
        Vesisäiliön tilavuus
        1,9 l
        Profiilit
        8
        Pääasiallinen materiaali
        Muovi
        Toissijainen materiaali
        Metalli
        Tekniikka
        BrewExtract-tekniikka, Bean Adjust, Quick Start, LatteGo Pro, SilentBrew
        Käyttöliittymä
        Intuitiivinen 4,3 tuuman TFT-kosketusnäyttö
        Takuu
        2 vuotta
        Liitännät
        Kyllä
        Konepestävät osat
        Kyllä

      • Tekniset tiedot

        Energiatehokkuusluokitus
        Luokka A
        Virta
        1 500 W
        Jännite
        230 V
        Taajuus
        50 Hz
        Määrä pakkauksessa
        1

      • Suojatoiminto

        Automaattisen virrankatkaisun ajastin
        Kyllä
        Turvallisuussertifiointi
        Kyllä

      • Paino ja mitat

        Tuotteen pituus
        452 mm
        Tuotteen leveys
        251 mm
        Tuotteen korkeus
        389 mm
        Tuotteen paino
        9,3 kg
        Pakkauksen pituus
        493 mm
        Pakkauksen leveys
        289 mm
        Pakkauksen korkeus
        473 mm
        Pakkauksen paino
        10–12,3 kg

      • Yhteensopivuus

        Mukana tulevat lisävarusteet 1
        LatteGo Pro Hot
        Mukana tulevat lisävarusteet 2
        LatteGo Pro Cold
        Mukana tulevat lisävarusteet 3
        AquaClean-suodatin
        Mukana toimitettavat lisävarusteet 4
        Mittalusikka
        Mukana toimitettavat lisävarusteet 5
        Veden kovuuden testiliuska
        Liittyvät lisävarusteet 1
        Kahvirasvanpoistotabletit
        Liittyvät lisävarusteet 2
        Espressokeittimen kalkinpoistoaine

      • Kestävyys

        Käyttöopas
        >75 % uusiopaperia
        Pakkaus
        >95 % uusiomateriaalia

      • Alkuperämaa

        Valmistusmaa:
        Romania

      • Energiatehokkuus

        Valmiustilan tehonkulutus
        0,2 W
        Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna
        Valmiustilan tehonkulutus (verkko)
        0,4W
        Aika ennen automaattista siirtymistä valmiustilaan
        15 min
        Aika ennen automaattista siirtymistä virrankatkaisun tilaan
        Aika ennen automaattista siirtymistä verkkovalmiustilaan
        15 min
        Mittausstandardi
        EN 50564:2011

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.
      • * verrattuna muihin Philipsin automaattisiin espressokeittimiin
      • ** Verrattuna aikaisempiin Philipsin espressokeittimiin
      • *** Perustuu keittimen kahdeksaan suodatinvaihtoon. Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen mukaan

