Uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa

Tämä sähköhammasharja käyttää uuden sukupolven Sonicare-tekniikkaa. Kaikkien aikojen luotettavin ja tasaisin harjaustehomme takaa täydelliset tulokset joka harjauskerralla. Moottori säätää tehoa automaattisesti, joten harjausteho ei laske edes vaikeapääsyisiä kohtia puhdistettaessa. 62 000 harjausliikettä minuutissa puhdistaa hampaat ja ikenet hellävaraisesti ja tehokkaasti. Sonicare-nestetoiminto auttaa harjaksia puhdistamisessa ohjaamalla nestettä syvälle hampaiden väliin ja ienrajaan.