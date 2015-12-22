TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Pitää pillimukin hygieenisenä kaikkialla
  • Pitää pillimukin hygieenisenä kaikkialla
  • Pitää pillimukin hygieenisenä kaikkialla
  • Pitää pillimukin hygieenisenä kaikkialla

Tuotanto lopetettu

Philips AventPillimukit

SCF764/00

4.7
| (3) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
Pitää pillimukin hygieenisenä kaikkialla
Philips Avent SCF764/00 -vaihtopilli- ja puhdistusharjapakkauksessa on 2 vaihdettavaa pillisarjaa ja puhdistusharja. Mukissa oleva pilli onkin helppo pitää aina puhtaana ja hygieenisenä.
Näytä kaikki edut
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Silikoniset vaihtopillit ja puhdistusharja

Pitää pillimukin hygieenisenä kaikkialla

  • Vaihtopillipakkaukset

  • ja puhdistusharja

Mukana 2 vaihtopillipakkausta ja puhdistusharja

260 ml:n pillimukeille

Harja helpottaa pillin puhdistamista

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.7

5:stä

3

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

3
2
1

22/12/2015

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Ottima soluzione

ideali per rigenerare i vecchi bicchieri senza la necessità di comprali nuovi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF764/00 Tazze con cannuccia

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF764/00 Tazze con cannuccia

02/09/2015

Italia

Italia

Vahvistettu ostaja

Ottimo prodotto

Questo prodotto é da ritenersi molto valido, poiché contiene due ricambi per la tazza con cannuccia di qualsiasi modello. Infatti le cannucce di plastica rigida si possono ritagliare a misura corretta e permettere l'utilizzo così per qualsiasi biberon Avent. Comodo anche lo scovolino per pulire gli interni degli accessori.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF764/00 Tazze con cannuccia

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF764/00 Tazze con cannuccia

05/04/2013

Nederland

Nederland

Extra is altijd handig en borsteltje reinigt goed!

Een handig product, vooral het borsteltje, je haalt hem 1x door het rietje en hij is schoon! Ik vind het jammer dat het rietje er niet in een maat kleiner (voor de 150cc bekers)bij zit, voor de kleinere kinderen, nu heb ik 1 van de rietjes ingekort.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF764/00 Voor bekers met rietje

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SCF764/00 Voor bekers met rietje

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 