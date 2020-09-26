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  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta
  • Nauti BASS+-tehosta

Tuotanto lopetettu

Bluetooth-kuuloke

SHB3175BK/00

3.4
| (16) Arviot | 83% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
Nauti BASS+-tehosta
Nauti jykevästä bassosta. Tyylikkäät Philips BASS+ -Bluetooth-nappikuulokkeet toistavat kompaktista koostaan huolimatta bassoäänet vahvoina ilman, että äänentoiston tehoa tarvitsee nostaa.
Näytä kaikki edut

Nauti BASS+-tehosta

  • 40 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvat peittävät

  • Pehmeät korvatyynyt

  • Kompaktit, taittuvat

40 mm:n neodyymikaiuttimet

40 mm:n neodyymikaiuttimet

40 mm:n neodyymikaiuttimet toistavat bassoäänet vahvoina

Sopivat korvaan kuin korvaan

Sopivat korvaan kuin korvaan

Taittuvien korvakupujen ja säädettävän kuulokesangan ansiosta kuulokkeet sopivat korvaan kuin korvaan.

Nauti jykevästä bassosta

Nauti jykevästä bassosta

Paranna kuuntelunautintoa muhkealla bassolla. Kompaktista koostaan huolimatta Bass+-kuulokkeiden bassoääniaukko ja bassoääniin viritetyt kaiutinelementit toistavat matalat taajuudet laadukkaasti. Akustisen äänenvoimakkuuden erillinen säätö lisää basson tehoa.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.4

5:stä

16

Arviot

83%

suosittelee tätä tuotetta

26/09/2020

España

España

Buen Sonido, facil de manejar y transpo

Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes

Edut

Sonido y precio

Haitat

Materiales dan la sensación de ser frágiles

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB3175BK Auricular Bluetooth

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB3175BK Auricular Bluetooth

03/06/2020

Nederland

Nederland

Vahvistettu ostaja

Super waar voor je geld

Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...

Edut

Zitcomfort en super geluid

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB3175BK Bluetooth-headset

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB3175BK Bluetooth-headset

03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung hervorragend

Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.

Edut

Klang, Akku

Haitat

Bedienkonzept

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB3175WT Bluetooth-Headset

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SHB3175WT Bluetooth-Headset

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  1. Saattaa vaihdella