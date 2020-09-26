2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
SHB3175WT/00
40 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvat peittävät
Pehmeät korvatyynyt
Kompaktit, taittuvat
40 mm:n neodyymikaiuttimet toistavat bassoäänet vahvoina
Taittuvien korvakupujen ja säädettävän kuulokesangan ansiosta kuulokkeet sopivat korvaan kuin korvaan.
Paranna kuuntelunautintoa muhkealla bassolla. Kompaktista koostaan huolimatta Bass+-kuulokkeiden bassoääniaukko ja bassoääniin viritetyt kaiutinelementit toistavat matalat taajuudet laadukkaasti. Akustisen äänenvoimakkuuden erillinen säätö lisää basson tehoa.
3.4
5:stä
16
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
26/09/2020
España
Buen Sonido, facil de manejar y transpo
Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes
Edut
Sonido y precio
Haitat
Materiales dan la sensación de ser frágiles
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB3175BK Auricular Bluetooth
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB3175BK Auricular Bluetooth
V. Obdam
03/06/2020
Nederland
Vahvistettu ostaja
Super waar voor je geld
Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...
Edut
Zitcomfort en super geluid
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB3175BK Bluetooth-headset
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB3175BK Bluetooth-headset
Fridayonmymind
03/01/2020
Deutschland
Preis-Leistung hervorragend
Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.
Edut
Klang, Akku
Haitat
Bedienkonzept
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB3175WT Bluetooth-Headset
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SHB3175WT Bluetooth-Headset
Saattaa vaihdella