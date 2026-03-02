TAH4500LB/00
Anna upean äänen viedä mukanaan
Jos kaipaat arkeesi erittäin mukavia vastamelukuulokkeita, olet löytänyt etsimäsi. Voit nauttia täyteläisestä äänestä ja syvästä bassosta matalillakin äänenvoimakkuuksilla. Vaihdettavat korvatyynyt ja akku varmistavat mukavuuden ja tehon vuosiksi.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
Saatavilla:
Jos olet oikeutettu ALV-vapautukseen terveydenhuollon laitteista, voit hakea sitä tästä tuotteesta. ALV vähennetään yllä olevasta hinnasta. Katso kaikki tiedot ostoskoristasi.
Korvat peittävät kuulokkeet
yhteensä
recurring payment
Mukautetusti viritetyt 32 mm:n elementit ja dynaaminen basso tuottavat yhdessä upean äänen ja täyteläisen basson matalillakin äänenvoimakkuuksilla. Jos katsot elokuvaa tai pelaat, voit ottaa käyttöön pienen viiveen tilan kumppanisovelluksessa.
Pehmeät keinonahkaiset korvakupit ja pehmeä, säädettävä kuulokesanka takaavat äärimmäisen mukavan istuvuuden. Akustista eristystä ja mukavuutta voi parantaa vaihtamalla memory foam -pehmusteet, jos ne kuluvat ajan myötä. Voit myös vaihtaa kuulokkeiden ladattavan litiumioniakun, kun se tulee käyttöikänsä päähän.
Aktiivinen melunvaimennus vähentää ulkoisia taustaääniä, jotta voit keskittyä musiikkiin, podcasteihin ja puheluihin. Käytä automaattiasetuksia tai tee haluamasi säädöt Philips Headphones -sovelluksessa.
Bluetooth® 6.0 -yhteensopivuuden ansiosta suoratoistossa ei ole ärsyttäviä häiriöitä, ja voit yhdistää kahteen laitteeseen kerralla. Kuulokkeet tukevat myös Android Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -ominaisuuksia.
Kun melunvaimennus ei ole käytössä, täysi lataus riittää jopa 70 tunnin toistoajaksi, ja melunvaimennuksen kanssa saat jopa 50 tuntia toistoaikaa. Jos tarvitset lisää latausta nopeasti, voit ladata kuulokkeita vain 5 minuuttia ja saat 4 tuntia lisää toistoaikaa.
Äänesi kuuluu selkeästi puheluissa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melua vaimentava algoritmi vaimentaa osan ympäristön taustamelusta.
Puuttuuko kuuntelemastasi musiikista jotain? Kumppanisovelluksessamme on intuitiivinen EQ-taajuuskorjain, jolla voit säätää ääntä ja kokeilla eri taajuuskorjainasetuksia kosketuksella. Sovelluksella voit lisäksi mm. säätää melunvaimennusta, aktivoida dynaamisen basson, hallinnoida yhdistettyjä laitteita ja päivittää laiteohjelmiston.
Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja luonnollista ääntä sekä syvät bassotaajuudet. Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.
Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.
Ääni
Liitännät
Ulompi pakkaus
Käyttömukavuus
Virta
Pakkauksen mitat
Tuotteen mitat
Lisätarvikkeet
Muotoilu
Tietoliikenne
UPC
ANC-ominaisuudet
Ääniavustaja
Ympäristö
Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.