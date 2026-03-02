Jopa 70 tuntia toistoaikaa (50 melunvaimennus käytössä)

Kun melunvaimennus ei ole käytössä, täysi lataus riittää jopa 70 tunnin toistoajaksi, ja melunvaimennuksen kanssa saat jopa 50 tuntia toistoaikaa. Jos tarvitset lisää latausta nopeasti, voit ladata kuulokkeita vain 5 minuuttia ja saat 4 tuntia lisää toistoaikaa.