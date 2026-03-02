Hakuehdot

      Korvat peittävät kuulokkeet

      TAH4500WT/00

      Yleisarvio / 5
      Anna upean äänen viedä mukanaan

      Jos kaipaat arkeesi erittäin mukavia vastamelukuulokkeita, olet löytänyt etsimäsi. Voit nauttia täyteläisestä äänestä ja syvästä bassosta matalillakin äänenvoimakkuuksilla. Vaihdettavat korvatyynyt ja akku varmistavat mukavuuden ja tehon vuosiksi.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Anna upean äänen viedä mukanaan

      • Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso
      • Mukava istuvuus
      • Melunvaimennus
      • Jopa 70 tuntia toistoaikaa

      Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta

      Mukautetusti viritetyt 32 mm:n elementit ja dynaaminen basso tuottavat yhdessä upean äänen ja täyteläisen basson matalillakin äänenvoimakkuuksilla. Jos katsot elokuvaa tai pelaat, voit ottaa käyttöön pienen viiveen tilan kumppanisovelluksessa.

      Mukava istuvuus ja vaihdettavat osat mahdollistavat vuosien käytön

      Pehmeät keinonahkaiset korvakupit ja pehmeä, säädettävä kuulokesanka takaavat äärimmäisen mukavan istuvuuden. Akustista eristystä ja mukavuutta voi parantaa vaihtamalla memory foam -pehmusteet, jos ne kuluvat ajan myötä. Voit myös vaihtaa kuulokkeiden ladattavan litiumioniakun, kun se tulee käyttöikänsä päähän.

      Aktiivisen melunvaimennuksen ansiosta kuulet aina, mitä kuuntelet

      Aktiivinen melunvaimennus vähentää ulkoisia taustaääniä, jotta voit keskittyä musiikkiin, podcasteihin ja puheluihin. Käytä automaattiasetuksia tai tee haluamasi säädöt Philips Headphones -sovelluksessa.

      Vakaa Bluetooth® Multipoint -yhteys ja helppo pariliittäminen

      Bluetooth® 6.0 -yhteensopivuuden ansiosta suoratoistossa ei ole ärsyttäviä häiriöitä, ja voit yhdistää kahteen laitteeseen kerralla. Kuulokkeet tukevat myös Android Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -ominaisuuksia.

      Jopa 70 tuntia toistoaikaa (50 melunvaimennus käytössä)

      Kun melunvaimennus ei ole käytössä, täysi lataus riittää jopa 70 tunnin toistoajaksi, ja melunvaimennuksen kanssa saat jopa 50 tuntia toistoaikaa. Jos tarvitset lisää latausta nopeasti, voit ladata kuulokkeita vain 5 minuuttia ja saat 4 tuntia lisää toistoaikaa.

      Selkeät puhelut. Äänesi ei jää kuulematta

      Äänesi kuuluu selkeästi puheluissa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melua vaimentava algoritmi vaimentaa osan ympäristön taustamelusta.

      Philipsin kuulokesovellus. Muokkaa kuuntelukokemustasi

      Puuttuuko kuuntelemastasi musiikista jotain? Kumppanisovelluksessamme on intuitiivinen EQ-taajuuskorjain, jolla voit säätää ääntä ja kokeilla eri taajuuskorjainasetuksia kosketuksella. Sovelluksella voit lisäksi mm. säätää melunvaimennusta, aktivoida dynaamisen basson, hallinnoida yhdistettyjä laitteita ja päivittää laiteohjelmiston.

      Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni

      Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja luonnollista ääntä sekä syvät bassotaajuudet. Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.

      GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

      Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

      Tekniset tiedot

      • Ääni

        Akustinen järjestelmä
        Suljettu
        Taajuusalue
        20–20 000 Hz
        Impedanssi
        32 ohmia
        Enimmäisteho
        10 mW
        Herkkyys
        113 dB (1 kHz, 1 mW)
        Kaiuttimen halkaisija
        32  mm
        Ajurityyppi
        Dynaamiset

      • Liitännät

        Bluetooth-versio
        6,0
        Bluetooth-profiilit
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Enimmäiskantama
        Enintään 10  m
        Multipoint-yhteys
        Kyllä
        Tuettu koodekki
        SBC

      • Ulompi pakkaus

        Pituus
        21.70  cm
        Kuluttajapakkausten määrä
        3
        Leveys
        18.50  cm
        Kokonaispaino
        1.32  kg
        Korkeus
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17757 1
        Nettopaino
        0.50  kg
        Bruttopaino
        0.82  kg

      • Käyttömukavuus

        Äänenvoimakkuuden säätö
        Kyllä
        Philips Headphones -sovelluksen tuki
        Kyllä
        Google Fast Pair
        Kyllä
        Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
        Kyllä
        Ohjaustapa
        Painike
        Microsoft Swift Pair
        Kyllä

      • Virta

        Paristojen määrä
        1 kpl
        Latausaika
        2  tuntia
        Musiikin toistoaika (ANC käytössä)
        50  tuntia
        Musiikin toistoaika (ANC ei käytössä)
        70  tuntia
        Nopea lataus
        5 mins for 4 hrs
        Akun kokonaispaino
        9.52  g
        Akkuteho (kuulokkeet)
        500  mAh
        Akkutyyppi (kuulokkeet)
        Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

      • Pakkauksen mitat

        Korkeus
        24.5  cm
        Pakkaustyyppi
        pahvilaatikko
        Hyllysijoitustyyppi
        Ripustus
        Leveys
        19.85  cm
        Syvyys
        5.5  cm
        Mukana toimitettujen tuotteiden määrä
        1
        EAN
        48 95229 17757 4
        Kokonaispaino
        0.332  kg
        Nettopaino
        0.168  kg
        Bruttopaino
        0.164  kg

      • Tuotteen mitat

        Korkeus
        17.84  cm
        Leveys
        15.84  cm
        Syvyys
        7.37  cm
        Paino
        0.156  kg

      • Lisätarvikkeet

        Pikaopas
        Kyllä

      • Muotoilu

        Väri
        Valkoinen
        Tyyli
        Hihna
        Taitettava muotoilu
        Litteä/sisäänpäin
        Korvaliitinmateriaali
        Keinonahka
        Korvakiinnitys
        Korvien päälle asetettavat
        Korvakupin tyyppi
        Suljettu malli

      • Tietoliikenne

        Mikrofoni puheluita varten
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20802 5

      • ANC-ominaisuudet

        ANC-tekniikka
        FB
        Mikrofoni ANC:tä varten
        3 mikrofonia
        Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
        Kyllä

      • Ääniavustaja

        Yhteensopiva ääniavustaja
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Ääniavustajan käyttöönotto
        Paina monitoimipainiketta
        Ääniavustajan tuki
        Kyllä

      • Ympäristö

        Muovikuori
        sisältää 71 % GRS-sertifioitua kuluttajakäytöstä peräisin olevaa TE-00132492-kierrätyspolykarbonaattia

