Hakuehdot

0

Ostoskori

Ostoskorissasi ei ole tällä hetkellä yhtään tuotetta.

    • Uppoudu mukavuuteen Uppoudu mukavuuteen Uppoudu mukavuuteen

      Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

      TAH6000BK/00

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Uppoudu mukavuuteen

      Helpota keskittymistä korvat peittävillä ja melua vaimentavilla kuulokkeilla, joiden käyttömukavuus on suunniteltu kestämään vuosia. Kuuntele langattomasti ja uppoudu lämpimään, luonnolliseen ääneen liikkeellä ollessasi tai liitä kuulokkeisiin kaapeli ja sukella korkearesoluutioisen äänen maailmaan.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Saatavilla:

      Vastaavat tuotteet

      Näytä kaikki Melua vaimentavat

      Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta

      Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa

      Pakettihinta

      Ohita tämä

      Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:

      Lisää lisävarusteita

      Tätä tuotetta
      Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
      - {discount-value}

      Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

      yhteensä

      recurring payment

      Uppoudu mukavuuteen

      • Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso
      • Mukava korvat peittävä istuvuus
      • Mukautuva melunvaimennus
      • Jopa 80 tuntia toistoaikaa

      Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla. Kuuntele langattomasti tai langallisesti

      Mukautetusti viritetyt 40 mm:n elementit ja dynaaminen basso tuottavat yhdessä upean äänen ja täyteläisen basson matalillakin äänenvoimakkuuksilla. Jos haluat nauttia korkearesoluutioisesta äänenlaadusta, voit kuunnella sisältöä langallisesti 3,5 mm:n äänikaapelilla (sisältyy pakkaukseen) tai USB-C-kaapelilla.

      Mukautuva melunvaimennus antaa sinun uppotua mihin haluat

      Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustaäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.

      Mukava istuvuus ja vaihdettavat osat mahdollistavat vuosien käytön

      Pehmeät keinonahkaiset korvakupit ja pehmeä, säädettävä kuulokesanka takaavat äärimmäisen mukavan istuvuuden. Akustista eristystä ja mukavuutta voi parantaa vaihtamalla memory foam -pehmusteet, jos ne kuluvat ajan myötä. Voit myös vaihtaa kuulokkeiden ladattavan litiumioniakun, kun se tulee käyttöikänsä päähän.

      Vakaa Bluetooth® Multipoint -yhteys ja helppo pariliittäminen

      Bluetooth® 6.0 -yhteensopivuuden ansiosta suoratoistossa ei ole ärsyttäviä häiriöitä, ja voit yhdistää kahteen laitteeseen kerralla. Kuulokkeet tukevat myös Android Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -ominaisuuksia.

      Jopa 80 tuntia toistoaikaa (50 melunvaimennus käytössä)

      Kun melunvaimennus ei ole käytössä, täysi lataus riittää jopa 80 tunnin toistoajaksi, ja melunvaimennuksen kanssa saat jopa 50 tuntia toistoaikaa. Jos tarvitset lisää latausta nopeasti, voit ladata kuulokkeita vain 5 minuuttia ja saat 4 tuntia lisää toistoaikaa.

      Viiden mikrofonin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa meluisassa ympäristössä

      Kuulokkeissa on viisi mikrofonia, joista kaksi yhdessä tekoälypohjaisen melua vaimentavan algoritmin kanssa takaavat puheluihin äärimmäisen selkeän äänenlaadun. Äänesi kuuluu selkeästi jopa vilkkaalla kadulla tuulisena päivänä, eivätkä ympäristösi äänet häiritse puhekumppaniasi.

      Philipsin kuulokesovellus. Muokkaa kuuntelukokemustasi

      Puuttuuko kuuntelemastasi musiikista jotain? Kumppanisovelluksessamme on intuitiivinen EQ-taajuuskorjain, jolla voit säätää ääntä ja kokeilla eri taajuuskorjainasetuksia kosketuksella. Sovelluksella voit lisäksi mm. säätää melunvaimennusta, aktivoida dynaamisen basson, hallinnoida yhdistettyjä laitteita ja päivittää laiteohjelmiston.

      Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni

      Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja luonnollista ääntä sekä syvät bassotaajuudet. Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.

      GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

      Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

      Tekniset tiedot

      • Ääni

        Akustinen järjestelmä
        Suljettu
        Taajuusalue
        20–40 000 Hz
        Impedanssi
        16 ohmia
        Herkkyys
        108±3 dB (1 kHz, 1 mW)
        Kaiuttimen halkaisija
        40  mm
        Enimmäisteho
        30  mW
        Ajurityyppi
        Dynaamiset
        Hi-Res-ääni
        Kyllä

      • Liitännät

        Bluetooth-versio
        6,0
        Bluetooth-profiilit
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Enimmäiskantama
        Enintään 10  m
        Multipoint-yhteys
        Kyllä
        Tuettu koodekki
        SBC
        Kuulokeliitäntä
        3.5  mm

      • Ulompi pakkaus

        Pituus
        22.40  cm
        Kuluttajapakkausten määrä
        3
        Leveys
        22.00  cm
        Kokonaispaino
        1.65  kg
        Korkeus
        25.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17697 0
        Nettopaino
        0.81  kg
        Bruttopaino
        0.84  kg

      • Käyttömukavuus

        Philips Headphones -sovelluksen tuki
        Kyllä
        Google Fast Pair
        Kyllä
        Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
        Kyllä
        Ohjaustapa
        Painike
        Microsoft Swift Pair
        Kyllä

      • Virta

        Paristojen määrä
        1 kpl
        Latausaika
        2  tuntia
        Musiikin toistoaika (ANC käytössä)
        50  tuntia
        Musiikin toistoaika (ANC ei käytössä)
        80  tuntia
        Nopea lataus
        15 mins for 4 hrs
        Akun kokonaispaino
        14.8  g
        Akkuteho (kuulokkeet)
        720  mAh
        Akkutyyppi (kuulokkeet)
        Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

      • Pakkauksen mitat

        Korkeus
        25  cm
        Pakkaustyyppi
        pahvilaatikko
        Hyllysijoitustyyppi
        Ripustus
        Leveys
        21.2  cm
        Syvyys
        6.9  cm
        Mukana toimitettujen tuotteiden määrä
        1
        EAN
        48 95229 17697 3
        Kokonaispaino
        0.500  kg
        Nettopaino
        0.270  kg
        Bruttopaino
        0.230  kg

      • Tuotteen mitat

        Korkeus
        19.20  cm
        Leveys
        16.60  cm
        Syvyys
        8.20  cm
        Paino
        0.024  kg

      • Lisätarvikkeet

        Äänijohto
        3,5 mm:n stereojohto, pituus 1,0 m
        Pikaopas
        Kyllä

      • Muotoilu

        Väri
        Musta
        Tyyli
        Hihna
        Taitettava muotoilu
        Litteä/sisäänpäin
        Korvaliitinmateriaali
        Keinonahka
        Korvakiinnitys
        Korvat peittävät
        Korvakupin tyyppi
        Suljettu malli

      • Tietoliikenne

        Mikrofoni puheluita varten
        2 mics
        Tuulen äänen vähentäminen
        Kyllä

      • UPC

        UPC
        8 40063 20787 5

      • ANC-ominaisuudet

        ANC-tekniikka
        Hybridi, ANC Pro
        Taustaäänitila
        Kyllä
        Mukautuva ANC
        Kyllä
        Mikrofoni ANC:tä varten
        3 mikrofonia
        Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
        Kyllä

      • Ääniavustaja

        Yhteensopiva ääniavustaja
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Ääniavustajan käyttöönotto
        Paina monitoimipainiketta
        Ääniavustajan tuki
        Kyllä

      • Ympäristö

        Muovikuori
        sisältää 52 % GRS-sertifioitua kuluttajakäytöstä peräisin olevaa TE-00132492-kierrätyspolykarbonaattia

      Badge-D2C

      Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

      Etsi tuotevinkkejä, usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita ja tietoja vaatimustenmukaisuudesta.

      Suositellut tuotteet

      Viimeksi katsotut tuotteet

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

      Sivustomme sopii parhaiten uusimmille Microsoft Edge-, Google Chrome- ja Firefox-selaimille.