Helpota keskittymistä korvat peittävillä ja melua vaimentavilla kuulokkeilla, joiden käyttömukavuus on suunniteltu kestämään vuosia. Kuuntele langattomasti ja uppoudu lämpimään, luonnolliseen ääneen liikkeellä ollessasi tai liitä kuulokkeisiin kaapeli ja sukella korkearesoluutioisen äänen maailmaan.
Luo paketti ja tallenna Luo paketti –saat yhden tuotteen maksutta
Kaikki tarvitsemasi tuotteet yhdessä paketissa
Pakettihinta
Ohita tämä
Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista tuotteista:
Lisää lisävarusteita
Tätä tuotetta
- {discount-value}
Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
yhteensä
recurring payment
Uppoudu mukavuuteen
Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso
Mukava korvat peittävä istuvuus
Mukautuva melunvaimennus
Jopa 80 tuntia toistoaikaa
Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla. Kuuntele langattomasti tai langallisesti
Mukautetusti viritetyt 40 mm:n elementit ja dynaaminen basso tuottavat yhdessä upean äänen ja täyteläisen basson matalillakin äänenvoimakkuuksilla. Jos haluat nauttia korkearesoluutioisesta äänenlaadusta, voit kuunnella sisältöä langallisesti 3,5 mm:n äänikaapelilla (sisältyy pakkaukseen) tai USB-C-kaapelilla.
Mukautuva melunvaimennus antaa sinun uppotua mihin haluat
Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustaäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.
Mukava istuvuus ja vaihdettavat osat mahdollistavat vuosien käytön
Pehmeät keinonahkaiset korvakupit ja pehmeä, säädettävä kuulokesanka takaavat äärimmäisen mukavan istuvuuden. Akustista eristystä ja mukavuutta voi parantaa vaihtamalla memory foam -pehmusteet, jos ne kuluvat ajan myötä. Voit myös vaihtaa kuulokkeiden ladattavan litiumioniakun, kun se tulee käyttöikänsä päähän.
Vakaa Bluetooth® Multipoint -yhteys ja helppo pariliittäminen
Bluetooth® 6.0 -yhteensopivuuden ansiosta suoratoistossa ei ole ärsyttäviä häiriöitä, ja voit yhdistää kahteen laitteeseen kerralla. Kuulokkeet tukevat myös Android Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -ominaisuuksia.
Jopa 80 tuntia toistoaikaa (50 melunvaimennus käytössä)
Kun melunvaimennus ei ole käytössä, täysi lataus riittää jopa 80 tunnin toistoajaksi, ja melunvaimennuksen kanssa saat jopa 50 tuntia toistoaikaa. Jos tarvitset lisää latausta nopeasti, voit ladata kuulokkeita vain 5 minuuttia ja saat 4 tuntia lisää toistoaikaa.
Viiden mikrofonin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa meluisassa ympäristössä
Kuulokkeissa on viisi mikrofonia, joista kaksi yhdessä tekoälypohjaisen melua vaimentavan algoritmin kanssa takaavat puheluihin äärimmäisen selkeän äänenlaadun. Äänesi kuuluu selkeästi jopa vilkkaalla kadulla tuulisena päivänä, eivätkä ympäristösi äänet häiritse puhekumppaniasi.
Puuttuuko kuuntelemastasi musiikista jotain? Kumppanisovelluksessamme on intuitiivinen EQ-taajuuskorjain, jolla voit säätää ääntä ja kokeilla eri taajuuskorjainasetuksia kosketuksella. Sovelluksella voit lisäksi mm. säätää melunvaimennusta, aktivoida dynaamisen basson, hallinnoida yhdistettyjä laitteita ja päivittää laiteohjelmiston.
Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni
Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja luonnollista ääntä sekä syvät bassotaajuudet. Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.