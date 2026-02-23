Jopa 80 tuntia toistoaikaa (50 melunvaimennus käytössä)

Kun melunvaimennus ei ole käytössä, täysi lataus riittää jopa 80 tunnin toistoajaksi, ja melunvaimennuksen kanssa saat jopa 50 tuntia toistoaikaa. Jos tarvitset lisää latausta nopeasti, voit ladata kuulokkeita vain 5 minuuttia ja saat 4 tuntia lisää toistoaikaa.