    • Uppoudu mihin haluat Uppoudu mihin haluat Uppoudu mihin haluat

      Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

      TAH7508BK/97

      Yleisarvio / 5
      • Arviot Arviot

      Uppoudu mihin haluat

      Näillä langattomilla vastamelukuulokkeilla päiväsi sujuvat kuin tanssi, olitpa sitten töissä tai viettämässä vapaa-aikaa! Mukautuvan melunvaimennuksen ja mukavien korvien peittävien korvakuppien ansiosta voit uppoutua musiikkiin. Voit nauttia täyteläisestä ja selkeästä äänestä ja pelata pelejä tai toistaa elokuvia lyhyen viiveen asetuksella.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Uppoudu mihin haluat

      • Pro-melunvaimennus
      • Kevyet korvat peittävät kuulokkeet
      • Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso
      • Jopa 60 tuntia toistoaikaa

      Uppoudu mihin haluat. Pro-melunvaimennus

      Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustaäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.

      Kevyet, mukavat, kokoontaitettavat ja tyylikkäät!

      Nämä korvat peittävät kuulokkeet erottuvat korvakuppien pyöreiden kiinnityskohtien ja virtaviivaisuuden ansiosta. Memory foam -korvatyynyt takaavat mukavuuden pitkäkestoisessakin kuuntelussa, ja korvakupit voi taittaa litteiksi ja kääntää sisäänpäin, jotta kuulokkeita voi säilyttää kätevästi taskussa tai laukussa.

      Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta

      40 mm:n elementit takaavat upean äänen, ja korvat peittävä muotoilu varmistaa hyvän passiivisen kohinanvaimennuksen. Aktivoimalla dynaamisen basso-ominaisuuden Philips Headphones -sovelluksesta voit antaa basson jytistä hiljaisillakin äänenvoimakkuuksilla.

      Jopa 60 tuntia toistoaikaa (45 melunvaimennus käytössä)

      Kuunteluaikaa riittää reilusti vielä seuraavalle päivälle, vaikka melunvaimennus olisi käytössä. Täyteen lataaminen USB-C-liitännästä kestää vain 2 tuntia, ja 15 minuutin pikalatauksella saat 3 tuntia lisää käyttöaikaa. Lisäksi kuulokkeet voi liittää USB-C-kaapelilla mihin tahansa älylaitteeseen, jossa on USB-C-portti.

      Selkeät puhelut. Äänesi ei jää kuulematta

      Äänesi kuuluu selkeästi puheluissa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.

      Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys

      Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.

      Philips Headphones -sovellus. Mukauta asetuksia ja säätöjä

      Unohdatko joskus katkaista virran kuulokkeista? Voit määrittää ne sammumaan automaattisesti asettamalla kumppanisovelluksessa ajastimen. Sovelluksella voit myös hallita yhdistettyjä laitteita tai poistaa käytöstä mukautuvan melunvaimennuksen, jotta voit hallita tasoja itse. Saatavilla on myös erilaisia esiasetettuja äänityylejä, joista Voice on täydellinen podcasteille!

      Lämmin, yksityiskohtainen, luonnollinen. Philipsin tunnistettava ääni

      Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä näillä langattomilla kuulokkeilla! Niiden suurikokoiset elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa ääntä. Siten ne toistavat äänet lämpimän yksityiskohtaisina ja bassoäänet täyteläisinä.

      Tekniset tiedot

      • Ääni

        Akustinen järjestelmä
        Suljettu
        Taajuusalue
        7–40 000 Hz
        Impedanssi
        32 ohmia
        Herkkyys
        96 dB (1 000 Hz)
        Kaiuttimen halkaisija
        40  mm
        Enimmäisteho
        30  mW
        Ajurityyppi
        Dynaamiset
        Hi-Res-ääni
        Kyllä

      • Liitännät

        Bluetooth-versio
        5,2
        Bluetooth-profiilit
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Enimmäiskantama
        Enintään 10  m
        Multipoint-yhteys
        Kyllä
        Tuettu koodekki
        SBC
        Kuulokeliitäntä
        3.5  mm

      • Ulompi pakkaus

        Pituus
        21.6  cm
        Kuluttajapakkausten määrä
        3
        Leveys
        21  cm
        Kokonaispaino
        1.742  kg
        Korkeus
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14021 6
        Nettopaino
        1.12  kg
        Bruttopaino
        0.622  kg

      • Käyttömukavuus

        Automaattinen virrankatkaisutoiminto
        Kyllä
        Äänenvoimakkuuden säätö
        Kyllä
        Philips Headphones -sovelluksen tuki
        Kyllä
        Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
        Kyllä
        Ohjaustapa
        Painike

      • Virta

        Paristojen määrä
        1 kpl
        Puheaika
        35 tuntia
        Latausaika
        2  tuntia
        Musiikin toistoaika (ANC käytössä)
        45  tuntia
        Musiikin toistoaika (ANC ei käytössä)
        60  tuntia
        Nopea lataus
        15 mins for 3 hrs
        Akun kokonaispaino
        12.4  g
        Akkuteho (kuulokkeet)
        600  mAh
        Akkutyyppi (kuulokkeet)
        Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

      • Pakkauksen mitat

        Korkeus
        25.5  cm
        Pakkaustyyppi
        pahvilaatikko
        Hyllysijoitustyyppi
        Ripustus
        Leveys
        19.45  cm
        Syvyys
        6.2  cm
        Mukana toimitettujen tuotteiden määrä
        1
        EAN
        48 95229 14021 9
        Kokonaispaino
        0.5  kg
        Nettopaino
        0.303  kg
        Bruttopaino
        0.197  kg

      • Tuotteen mitat

        Korkeus
        21  cm
        Leveys
        18.7  cm
        Syvyys
        5  cm
        Paino
        0.271  kg

      • Lisätarvikkeet

        Äänijohto
        3,5 mm:n stereojohto, pituus 1,2 m
        Pikaopas
        Kyllä
        Latauskaapeli
        USB-C-kaapeli, 500 mm

      • Muotoilu

        Väri
        Musta
        Tyyli
        Hihna
        Taitettava muotoilu
        Litteä/kokoontaitettava
        Korvaliitinmateriaali
        Kangas
        Korvakiinnitys
        Korvat peittävät
        Korvakupin tyyppi
        Suljettu malli

      • Tietoliikenne

        Mikrofoni puheluita varten
        1 mic

      • ANC-ominaisuudet

        ANC-tekniikka
        Hybridi
        Taustaäänitila
        Kyllä
        Mikrofoni ANC:tä varten
        4 mikrofonia
        Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
        Kyllä

      • Ääniavustaja

        Yhteensopiva ääniavustaja
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Ääniavustajan käyttöönotto
        Paina melunvaimennuspainiketta
        Ääniavustajan tuki
        Kyllä

      Arviot

      Ole ensimmäinen, joka arvioi tämän tuotteen

