Uppoudu mihin haluat

Näillä langattomilla vastamelukuulokkeilla päiväsi sujuvat kuin tanssi, olitpa sitten töissä tai viettämässä vapaa-aikaa! Mukautuvan melunvaimennuksen ja mukavien korvien peittävien korvakuppien ansiosta voit uppoutua musiikkiin. Voit nauttia täyteläisestä ja selkeästä äänestä ja pelata pelejä tai toistaa elokuvia lyhyen viiveen asetuksella.