Näillä langattomilla vastamelukuulokkeilla päiväsi sujuvat kuin tanssi, olitpa sitten töissä tai viettämässä vapaa-aikaa! Mukautuvan melunvaimennuksen ja mukavien korvien peittävien korvakuppien ansiosta voit uppoutua musiikkiin. Voit nauttia täyteläisestä ja selkeästä äänestä ja pelata pelejä tai toistaa elokuvia lyhyen viiveen asetuksella.
Korvat peittävät langattomat kuulokkeet
Uppoudu mihin haluat
Pro-melunvaimennus
Kevyet korvat peittävät kuulokkeet
Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso
Jopa 60 tuntia toistoaikaa
Uppoudu mihin haluat. Pro-melunvaimennus
Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustaäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.
Kevyet, mukavat, kokoontaitettavat ja tyylikkäät!
Nämä korvat peittävät kuulokkeet erottuvat korvakuppien pyöreiden kiinnityskohtien ja virtaviivaisuuden ansiosta. Memory foam -korvatyynyt takaavat mukavuuden pitkäkestoisessakin kuuntelussa, ja korvakupit voi taittaa litteiksi ja kääntää sisäänpäin, jotta kuulokkeita voi säilyttää kätevästi taskussa tai laukussa.
Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta
40 mm:n elementit takaavat upean äänen, ja korvat peittävä muotoilu varmistaa hyvän passiivisen kohinanvaimennuksen. Aktivoimalla dynaamisen basso-ominaisuuden Philips Headphones -sovelluksesta voit antaa basson jytistä hiljaisillakin äänenvoimakkuuksilla.
Jopa 60 tuntia toistoaikaa (45 melunvaimennus käytössä)
Kuunteluaikaa riittää reilusti vielä seuraavalle päivälle, vaikka melunvaimennus olisi käytössä. Täyteen lataaminen USB-C-liitännästä kestää vain 2 tuntia, ja 15 minuutin pikalatauksella saat 3 tuntia lisää käyttöaikaa. Lisäksi kuulokkeet voi liittää USB-C-kaapelilla mihin tahansa älylaitteeseen, jossa on USB-C-portti.
Selkeät puhelut. Äänesi ei jää kuulematta
Äänesi kuuluu selkeästi puheluissa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.
Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys
Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.
Philips Headphones -sovellus. Mukauta asetuksia ja säätöjä
Unohdatko joskus katkaista virran kuulokkeista? Voit määrittää ne sammumaan automaattisesti asettamalla kumppanisovelluksessa ajastimen. Sovelluksella voit myös hallita yhdistettyjä laitteita tai poistaa käytöstä mukautuvan melunvaimennuksen, jotta voit hallita tasoja itse. Saatavilla on myös erilaisia esiasetettuja äänityylejä, joista Voice on täydellinen podcasteille!
Lämmin, yksityiskohtainen, luonnollinen. Philipsin tunnistettava ääni
Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä näillä langattomilla kuulokkeilla! Niiden suurikokoiset elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa ääntä. Siten ne toistavat äänet lämpimän yksityiskohtaisina ja bassoäänet täyteläisinä.