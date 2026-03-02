Jopa 36 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

Kun melunvaimennus ei ole käytössä, saat täydellä latauksella jopa kahdeksan tuntia toistoaikaa ja latauskotelolla vielä 28 tuntia lisää (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää kuudeksi tunniksi ja kotelolla saat vielä 21 tuntia lisää). Jos tarvitset nopean lisälatauksen, kymmenen minuutin latauksella saat kaksi tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.