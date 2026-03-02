Hakuehdot

      Täysin langattomat kuulokkeet

      TAT2200LB/00

      Vaimenna melu, nauti istuvuudesta

      Tee päivistäsi parempia täysin langattomilla nappikuulokkeilla, jotka tuntuvat kevyiltä, istuvat erinomaisesti ja kuulostavat upealta. Aktiivisen melunvaimennuksen ansiosta voit kuunnella ilman häiriöitä, ja kuviopintaiset korvatyynyt pitävät kuulokkeet mukavasti paikallaan.

      Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin

      Vaimenna melu, nauti istuvuudesta

      • Pienet, mukavat kuulokkeet
      • Aktiivinen melunvaimennus
      • 4 mikrofonin teknologia
      • Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso

      Upeaa ääntä arkeen nappikuulokkeista, jotka istuvat korviin kuin unelma

      SecureFit-pintaiset korvatyynyt istuvat korviin kevyesti, mukavasti ja tiiviisti, mikä parantaa äänentoistoa entisestään. Esimerkiksi dynaamisen bassotoiminnon ansiosta voit nauttia lempikappaleistasi täysillä myös pienellä äänenvoimakkuudella.

      Aktiivisen melunvaimennuksen ansiosta kuulet aina, mitä kuuntelet

      Aktiivinen melunvaimennus vähentää ulkoisia ääniä, jotta voit keskittyä musiikkiin, podcasteihin ja puheluihin. Voit ottaa sen käyttöön tai pois käytöstä nappikuulokkeiden tai kumppanisovelluksemme kautta. Taustaäänitila tuo ulkoiset äänet taas kuuluviin.

      4 mikrofonin teknologia. Selkeämmät puhelut jopa väkijoukon keskellä

      Kuulokkeissa on neljä mikrofonia, joista kaksi yhdessä tekoälypohjaisen melua vaimentavan algoritmin kanssa takaavat puheluihin äärimmäisen selkeän äänenlaadun. Äänesi kuuluu selkeästi vaikka vilkkaassa kahvilassa, eivätkä ympäristösi äänet häiritse puhekumppaniasi.

      Bluetooth® Multipoint -yhteys ja helppo pariliitos

      Bluetooth® 6.0 -yhteensopivuuden ansiosta suoratoistossa ei ole ärsyttäviä häiriöitä, ja voit yhdistää kahteen laitteeseen kerralla. Kuulokkeet tukevat myös Google Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -ominaisuuksia.

      Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

      Nämä IPX4-luokitetut kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Vai käytätkö niitä hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdä myöskään hiestä.

      Taskukokoinen latauskotelo, jossa reikä kantohihnalle

      Pieni latauskotelo on helppo sujauttaa taskuun tai sen voi ripustaa laukkuun tai vyöpidikkeeseen kantohihnan reikään pujotetusta hihnasta. Monoäänitilan ansiosta voit käyttää toista korvanappia sillä välin, kun toinen latautuu.

      Jopa 36 tuntia toistoaikaa latauskotelon avulla

      Kun melunvaimennus ei ole käytössä, saat täydellä latauksella jopa kahdeksan tuntia toistoaikaa ja latauskotelolla vielä 28 tuntia lisää (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää kuudeksi tunniksi ja kotelolla saat vielä 21 tuntia lisää). Jos tarvitset nopean lisälatauksen, kymmenen minuutin latauksella saat kaksi tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.

      Philipsin kuulokesovellus. Muokkaa kuuntelukokemustasi

      Puuttuuko kuuntelemastasi musiikista jotain? Kumppanisovelluksessamme on intuitiivinen EQ-taajuuskorjain, jolla voit säätää ääntä ja kokeilla eri taajuuskorjainasetuksia kosketuksella. Sovelluksella voit lisäksi mm. aktivoida dynaamisen basson, hallinnoida yhdistettyjä laitteita ja päivittää laiteohjelmiston.

      Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni

      Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja luonnollista ääntä sekä syvät bassotaajuudet. Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.

      GRS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus

      Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

      Tekniset tiedot

      • Ääni

        Taajuusalue
        20–20 000 Hz
        Kaiuttimen halkaisija
        10 mm
        Impedanssi
        16 ohmia
        Enimmäisteho
        3 mW
        Herkkyys
        105 dB ± 2 dB (1 kHz, 126 mV)
        Ajurityyppi
        Dynaamiset

      • Liitännät

        Bluetooth-versio
        6,0
        Bluetooth-profiilit
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Enimmäiskantama
        Enintään 10  m
        Multipoint-yhteys
        Kyllä
        Tuettu koodekki
        SBC

      • Ulompi pakkaus

        Pituus
        43.50  cm
        Kuluttajapakkausten määrä
        24
        Leveys
        24.50  cm
        Kokonaispaino
        2.95  kg
        Korkeus
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17814 1
        Nettopaino
        1.42  kg
        Bruttopaino
        1.53  kg

      • Käyttömukavuus

        Äänenvoimakkuuden säätö
        Kyllä
        Vedenkestävyys
        IPX4
        Philips Headphones -sovelluksen tuki
        Kyllä
        Monotila (TWS)
        Kyllä
        Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
        Kyllä
        Ohjaustapa
        Kosketa
        Google Fast Pair
        Kyllä
        Microsoft Swift Pair
        Kyllä

      • Sisäpakkaus

        Pituus
        11.30  cm
        Kuluttajapakkausten määrä
        3
        Leveys
        10.40  cm
        Korkeus
        10.00  cm
        Nettopaino
        0.18  kg
        Kokonaispaino
        0.32  kg
        Bruttopaino
        0.14  kg
        GTIN
        2 48 95229 17814 8

      • Virta

        Paristojen määrä
        3 kpl
        Latausaika
        2  tuntia
        Musiikin toistoaika (ANC käytössä)
        6 + 21  tuntia
        Musiikin toistoaika (ANC ei käytössä)
        8 + 28  tuntia
        Nopea lataus
        10 mins for 2 hrs
        Akkutyyppi (latauskotelo)
        Lithium Polymer (built-in)
        Akkutyyppi (nappikuulokkeet)
        Lithium Polymer (built-in)
        Akun kokonaispaino
        10.1  g
        Akun kapasiteetti (kotelo)
        410  mAh
        Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet)
        50  mAh

      • Pakkauksen mitat

        Korkeus
        11.2  cm
        Pakkaustyyppi
        pahvilaatikko
        Hyllysijoitustyyppi
        Ripustus
        Leveys
        9.6  cm
        Syvyys
        3.4  cm
        Mukana toimitettujen tuotteiden määrä
        1
        EAN
        48 95229 17814 4
        Kokonaispaino
        0.085  kg
        Nettopaino
        0.059  kg
        Bruttopaino
        0.026  kg

      • Lisätarvikkeet

        Pikaopas
        Kyllä
        Korvatyynyt
        3 paria (S/M/L)
        Latauskotelo
        Kyllä

      • Muotoilu

        Väri
        Vaaleansininen
        Tyyli
        Nappikuuloke
        Korvaliitinmateriaali
        Silikoni
        Korvakiinnitys
        Nappikuuloke
        Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi
        Silikoninen korvatyyny

      • Tietoliikenne

        Mikrofoni puheluita varten
        2 mics for each side

      • Mitat

        Latauskotelon mitat (L x S x K)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Nappikuulokkeen mitat (L x S x K)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Kokonaispaino
        0.034  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20823 0

      • ANC-ominaisuudet

        ANC-tekniikka
        FF
        Taustaäänitila
        Kyllä
        Mikrofoni ANC:tä varten
        2 mikrofonia
        Aktiivinen melunvaimennus (ANC)
        Kyllä

      • Ääniavustaja

        Yhteensopiva ääniavustaja
        • Apple Siri
        • Google Assistant
        Ääniavustajan käyttöönotto
        Monitoimikosketus
        Ääniavustajan tuki
        Kyllä

      • Ympäristö

        Muovikuori
        sisältää 55 % GRS-sertifioitua kuluttajakäytöstä peräisin olevaa TE-00132492-kierrätyspolykarbonaattia

