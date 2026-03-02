TAT2200PK/00
Tee päivistäsi parempia täysin langattomilla nappikuulokkeilla, jotka tuntuvat kevyiltä, istuvat erinomaisesti ja kuulostavat upealta. Aktiivisen melunvaimennuksen ansiosta voit kuunnella ilman häiriöitä, ja kuviopintaiset korvatyynyt pitävät kuulokkeet mukavasti paikallaan.Tutustu kaikkiin ominaisuuksiin
SecureFit-pintaiset korvatyynyt istuvat korviin kevyesti, mukavasti ja tiiviisti, mikä parantaa äänentoistoa entisestään. Esimerkiksi dynaamisen bassotoiminnon ansiosta voit nauttia lempikappaleistasi täysillä myös pienellä äänenvoimakkuudella.
Aktiivinen melunvaimennus vähentää ulkoisia ääniä, jotta voit keskittyä musiikkiin, podcasteihin ja puheluihin. Voit ottaa sen käyttöön tai pois käytöstä nappikuulokkeiden tai kumppanisovelluksemme kautta. Taustaäänitila tuo ulkoiset äänet taas kuuluviin.
Kuulokkeissa on neljä mikrofonia, joista kaksi yhdessä tekoälypohjaisen melua vaimentavan algoritmin kanssa takaavat puheluihin äärimmäisen selkeän äänenlaadun. Äänesi kuuluu selkeästi vaikka vilkkaassa kahvilassa, eivätkä ympäristösi äänet häiritse puhekumppaniasi.
Bluetooth® 6.0 -yhteensopivuuden ansiosta suoratoistossa ei ole ärsyttäviä häiriöitä, ja voit yhdistää kahteen laitteeseen kerralla. Kuulokkeet tukevat myös Google Fast Pair- ja Microsoft Swift Pair -ominaisuuksia.
Nämä IPX4-luokitetut kuulokkeet ovat roiskeenkestävät, joten niitä voi käyttää huoletta myös sateella. Vai käytätkö niitä hellepäivänä? Ei hätää, sillä ne eivät hätkähdä myöskään hiestä.
Pieni latauskotelo on helppo sujauttaa taskuun tai sen voi ripustaa laukkuun tai vyöpidikkeeseen kantohihnan reikään pujotetusta hihnasta. Monoäänitilan ansiosta voit käyttää toista korvanappia sillä välin, kun toinen latautuu.
Kun melunvaimennus ei ole käytössä, saat täydellä latauksella jopa kahdeksan tuntia toistoaikaa ja latauskotelolla vielä 28 tuntia lisää (kun melunvaimennus on käytössä, täysi lataus riittää kuudeksi tunniksi ja kotelolla saat vielä 21 tuntia lisää). Jos tarvitset nopean lisälatauksen, kymmenen minuutin latauksella saat kaksi tuntia lisää toistoaikaa. Kotelon voi ladata USB-C-liitännästä.
Puuttuuko kuuntelemastasi musiikista jotain? Kumppanisovelluksessamme on intuitiivinen EQ-taajuuskorjain, jolla voit säätää ääntä ja kokeilla eri taajuuskorjainasetuksia kosketuksella. Sovelluksella voit lisäksi mm. aktivoida dynaamisen basson, hallinnoida yhdistettyjä laitteita ja päivittää laiteohjelmiston.
Kuulokkeiden mukautetut elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa äänenlaatua, joka tarjoaa lämmintä ja luonnollista ääntä sekä syvät bassotaajuudet. Nauti suosikkisisällöstäsi täysillä, mitä tahansa kuunteletkaan.
Käytämme tuotteissamme kuluttajien kierrättämiä muoveja. Pakkauksemme on valmistettu FSC-sertifioidusta kierrätyskartongista, ja painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille.
