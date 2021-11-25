Äänet kohdalleen

Mahtavat soittolistat. Viimeisimmät podcastit. Näissä langattomissa nappikuulokkeissa on terävä ääni ja voimakas basso. Kuulokesanka on niin kevyt, että tuskin huomaat sitä. Taitettavat korvakupit. 15 tunnin toistoaika, joka riittää päiväksi tai yöksi.