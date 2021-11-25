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  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen
  • Äänet kohdalleen

Tuotanto lopetettu

Langattomat kuulokkeet

TAUH202BK/00

3.9
| (13) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta

Saatavilla

Musta
Musta
Valkoinen
Valkoinen
Äänet kohdalleen
Mahtavat soittolistat. Viimeisimmät podcastit. Näissä langattomissa nappikuulokkeissa on terävä ääni ja voimakas basso. Kuulokesanka on niin kevyt, että tuskin huomaat sitä. Taitettavat korvakupit. 15 tunnin toistoaika, joka riittää päiväksi tai yöksi.
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Äänet kohdalleen

  • 32 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • Korvien päälle asetettavat

  • Jopa 15 tuntia toistoaikaa

  • Kompaktit, taittuvat

15 tunnin toistoaika. Runsaasti toistoaikaa päivään tai yöhön.

15 tunnin toistoaika ja 32 mm:n akustiset neodyymielementit mahdollistavat terävän äänen ja voimakkaan basson. Täyteen lataaminen kestää 2–3 tuntia.

2–3 tunnin latausaika.

Täyteen lataaminen kestää 2–3 tuntia.

32 mm:n akustiset neodyymielementit. Terävä ääni, vaikuttava basso.

32 mm:n akustiset neodyymielementit tuottavat terävän äänen ja vaikuttavan basson.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

13

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

2

25/11/2021

België

België

Philipsin työntekijä

Koptelefoon

[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid

Edut

Goeie geluid

Haitat

Geen

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone

28/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!!

Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή

Edut

Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.

Arvioitu tuote: TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

Arvioitu tuote: TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά

21/05/2021

Nederland

Nederland

Philipsin työntekijä

Prima geluid en goede prijs-kwaliteit verhouding

[Employee of philipsglobal] De koptelefoon zit goed, en geeft een prima geluid. Hij is redelijk eenvoudig in gebruik, al is koppelen van nieuwe Bluetooth devices in Android nu eenmaal lastig. Als hij eenmaal gekoppeld is maakt hij automatisch contact bij aanzetten.

Edut

Goede prijs-kwaliteit, makkelijk in gebruik, goed geluid

Arvioitu tuote: TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon

Arvioitu tuote: TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon

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