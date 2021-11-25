2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
TAUH202WT/00
32 mm:n elementit / suljettu takaosa
Korvien päälle asetettavat
Jopa 15 tuntia toistoaikaa
Kompaktit, taittuvat
15 tunnin toistoaika ja 32 mm:n akustiset neodyymielementit mahdollistavat terävän äänen ja voimakkaan basson. Täyteen lataaminen kestää 2–3 tuntia.
Täyteen lataaminen kestää 2–3 tuntia.
32 mm:n akustiset neodyymielementit tuottavat terävän äänen ja vaikuttavan basson.
3.9
5:stä
13
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
King of rating
25/11/2021
België
Philipsin työntekijä
Koptelefoon
[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid
Edut
Goeie geluid
Haitat
Geen
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone
nibakou
28/10/2021
Ελλάδα
Osa myynninedistämistä
Εξαιρετικό!!
Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή
Edut
Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.
Arvioitu tuote: TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά
Arvioitu tuote: TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά
Sjoerd0735
21/05/2021
Nederland
Philipsin työntekijä
Prima geluid en goede prijs-kwaliteit verhouding
[Employee of philipsglobal] De koptelefoon zit goed, en geeft een prima geluid. Hij is redelijk eenvoudig in gebruik, al is koppelen van nieuwe Bluetooth devices in Android nu eenmaal lastig. Als hij eenmaal gekoppeld is maakt hij automatisch contact bij aanzetten.
Edut
Goede prijs-kwaliteit, makkelijk in gebruik, goed geluid
Arvioitu tuote: TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon
Arvioitu tuote: TAUH202WT Draadloze hoofdtelefoon