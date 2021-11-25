Äänet kohdalleen

Mahtavat soittolistat. Viimeisimmät podcastit. Näissä langattomissa nappikuulokkeissa on terävä ääni ja voimakas basso. Kuulokesanka on niin kevyt, että tuskin huomaat sitä, ja korvakupit voi taittaa. Saat 11 tunnin toistoajan, joka riittää päiväksi tai yöksi.