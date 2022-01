Himoitset sitten vahvaa kofeiinitujausta aamuusi tai raikastavaa jäistä macchiatoa, espresso on yksi kahvimaailman peruspilareista. Kun opit tekemään espresson kotona, saat samalla mahdollisuuden tehdä laajan valikoiman erilaisia kahvijuomia laidasta laitaan. Mutta miten espresson valmistus kotona onnistuu? Ja voiko espressokahvia keittää ilman espressokeitintä?

Tässä artikkelissa kerromme vaihe vaiheelta, miten valmistaa espresso espressokeittimellä ja mitä muita vaihtoehtoja juoman valmistukseen on. Kerromme, mikä on oikea paine ja mikä tarkalleen on oikea määrä espressokahvijauhetta – lue parhaat vinkkimme espresson valmistukseen.