Tärkeimmät kysymykset ensin: miten hyvä on papukahvin säilyvyys? Makua ajatellen kahvipavut ovat parhaimmillaan kahdesta kymmeneen päivään paahtamisen jälkeen. 30 päivää paahtamisen jälkeen suuri osa mausta on edelleen tallella, vaikkei makuelämys ole enää yhtä uskomaton kuin aiemmin. Tätä pidemmän ajan jälkeen kahvipapuihin tulee yleensä tunkkainen maku.

Tunkkainen maku ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö kahvi olisi juomakelpoista – kahvipavut voivat itse asiassa säilyä käyttökelpoisina vuosien ajan. Jos siis papukahvi säilyy juotavana niin pitkään, mitä väliä säilytysprosessilla lopulta on? Yksinkertaistetusti voi sanoa, että kahvin maku riippuu viime kädessä siitä, miten tuoreita pavut ovat.

Mikä on sitten paras tapa kahvipapujen säilytykseen? Tärkein asia on pitää pavut pois jääkaapista ja pakastimesta. Tämä on yksi suurimmista väärinkäsityksistä, mitä liittyy kahvin säilytykseen. Koska kahvipavut ovat huokoisia, ne imevät sisäänsä kaikki aromit. Jos jääkaapissasi on siis pistävä tuoksu, on hyvin todennäköistä, että myös jääkaapissa säilyttämäsi kahvi maistuu kummalliselta. Jääkaappilämpötila saa pavut myös puskemaan öljynsä pavun pintaan, mikä nopeuttaa pavun vanhenemista.

Jos sinun on jostain syystä pakko laittaa kahvipavut pakastimeen, varmista, että kahvipaketti on avaamaton ja että kahvipapujen annetaan sulaa huoneenlämmössä ennen kahvin valmistamista. Kahvia pakastaessasi uhraat kuitenkin aina osan kahvin mausta.

Seuraa näitä vinkkejä säilyttääksesi kahvipavut optimaalisesti:

Pidä ne poissa jääkaapista ja pakastimesta.

Laita kahvipavut tiiviiseen säilytysrasiaan.

Vältä läpinäkyviä säilytysastioita, sillä valo voi vaikuttaa kahvin makuun.

Laita säilytysastia viileään paikkaan ja vältä kuumia paikkoja, kuten uunin läheisyyttä.

Pidä kahvipavut pimeässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.

Kun ryhdyt säilyttämään kahvia oikeiden säilytystekniikoiden avulla, saat nauttia aidosti tuoreesta kahvista ja espressosta joka aamu.