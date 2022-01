Kahvin keitto – 5 tapaa keittää täydellistä kahvia kotona





Ei ole salaisuus, että kahvin rakastajat pitävät kahvikupillisen nauttimista ennemminkin päivittäisenä rituaalina kuin pelkkänä kofeiinibuustauksena. Kahvin keittäminen onkin tärkeä taito. Kahvin valmistustapoja on lukemattomia, joten monesta voi olla hämmentävää valita se paras tapa kahvin valmistukseen kotona. Ei hätää – me opetamme sinulle, miten tehdä kahvia viidellä eri tavalla. Ota selville, missä lämpötilassa kahvi on paras valmistaa sekä mikä on oikea kahvi-vesi-suhde. Lue myös baristavinkkimme – ja takaa näin herkullinen maku jokaiselle valmistamallesi kahvikupilliselle.