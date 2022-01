Tarjolla on niin monia erilaisia kahvi- ja espressovariaatioita, että jokaiselle löytyy varmasti se täydellinen kahvijuoma. Valikoima on kuitenkin niin laaja, että erilaisissa espressojuomissa ja kahvityypeissä voi olla vaikeaa pysyä mukana. Hyvä uutinen on, että kun opit perusteet erilaisista kahvijuomista ja niiden valmistuksesta, voit ryhtyä oman elämäsi baristaksi – ja nauttia kotitekoisesta kahvista ja espressosta aina, kun haluat!

Lue lisää suosituimmista kahveista ja espressojuomista sekä laita mieleen parhaat vinkit niiden valmistukseen. Luettuasi tämän artikkelin ymmärrät enemmän erilaisista kahveista ja herkullisista espressotyypeistä, jotka takuulla tyydyttävät kofeiinihimosi.