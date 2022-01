Miten cappuccinoa siis valmistetaan kotona? Se on itse asiassa helpompaa kuin arvaatkaan. Jos et ole varma ainesten oikeasta suhteesta, osta cappuccinokuppi. Nyt kun sinulla on kaikki mitä tarvitset, tutustu klassiseen cappuccino-ohjeeseemme, joka etenee vaihe vaiheelta. Me neuvomme, miten teet onnistuneen cappuccinon espressokoneella.



Ainekset: