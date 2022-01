Ennen kuin alat miettiä, miten karamelli-macchiato valmistetaan, on tärkeää opetella klassisen macchiaton valmistamisen perusteet. Juoma tunnetaan myös espresso macchiatona ja caffé macchiatona. Macchiaton aineksiin kuuluu reilusti espressoa ja hieman maitoa. Viime kädessä se on espresso, jossa on vain tippa maitoa.

Latte macchiato on puolestaan lattekahvin ja espressokahvin sekoitus. Siinä on enemmän höyrytettyä maitoa ja vähemmän espressoa kuin tavallisessa lattessa, ja sen ulkoasu on kerroksittainen. Tarvitset kahviin nämä ainekset ja tarvikkeet:

Valmista espressokahvia

Valitsemaasi maitoa

Metallikannun

Tarjoilulasin.

Latte macchiaton resepti on helppo. Kun tarvikkeet ovat kasassa, valmista juoma näiden yksinkertaisten vaiheiden avulla:

Valmista yksi annos espressoa. Höyrytä maito niin, että pidät metallikannua hieman kallellaan. Upota höyrytyssauva maitoon ja höyrytä, kunnes maito on vaahtoutunut. Kaada vaahdotettu maito tyhjään lasiin. Kaada sitten espressoannos höyrytetyn maidon päälle. Viimeistele macchiato lorauksella maitovaahtoa.

Kun opettelet valmistamaan macchiatoa kotona, yksi avaintekijä onnistumisessa on kaataa espresso vaahdotetun maidon päälle hyvin hitaasti. Hidasta kaatamisprosessia lusikan avulla. Näin voit luoda kahville visuaalisesti vetoavan kerroksittaisen rakenteen, josta tämä espressojuoma tunnetaan.

Jos haluat oppia valmistamaan jää-macchiatosta virkistävän alun päivällesi, se ei voisi olla helpompaa! Maidon höyryttämisen sijaan kaada jäähdytetty maito jäillä täytettyyn lasiin. Lisää yksi espressoannos samaan tapaan kuin kaataisit tavalliseen macchiatoon – ja olet valmis!