Tiedät nyt, mitä eroa on latte- ja cappuccinokahveilla, mutta miten macchiato eroaa lattekahvista? Jälleen kerran kyse on maidon koostumuksesta. Sekä macchiato että latte valmistetaan espressokahvista ja höyrytetystä maidosta. Maidon ja kahvin suhde on kuitenkin juomissa erilainen. Tässä tärkeimmät tiedot macchiatosta ja sen valmistuksesta.



Macchiato tarkoittaa italiaksi suoraan käännettynä tahraista, joten tässä tapauksessa höyrytetty maito ”tahraa” espressokahvin.

Macchiatokahvi tehdään lisäämällä espressoannokseen vain luraus höyrytettyä maitoa. Tähtää siihen, että suhde on noin 90 % kahvia ja 10 % maitoa.

Kun vastakkain on macchiato ja latte, muista, että macchiato on espresso, jossa on vain hieman höyrytettyä maitoa, kun taas lattessa on reilusti maitoa.



Macchiatosta on olemassa myös runsasmaitoisempi versio, latte macchiato, joka on lähempänä perinteistä lattekahvia. Jos pidät miedoista, runsasmaitoisista kahveista, cafe latte vs latte macchiato -vertailu kannattaa.

Haluatko valmistaa itse oman macchiatosi? Me olemme apunasi! Tutustu oppaaseemme ja opi, miten valmistaa macchiato kotona.