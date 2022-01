Mikä on macchiato?





Jos olet joskus nähnyt macchiaton, saatat miettiä, miten sen ikoninen kerroksittainen rakenne luodaan. Mutta tärkeimmät asiat ensin: mikä on macchiato? Macchiato on latten ja puhtaan espressokahvin yhdistelmä. Siinä ei ole yhtä paljon kahvia kuin lattessa tai cappuccinossa, mutta se on miedompaa kuin puhdas espressokahvi. Myös tämä kahvijuoma on lähtöisin Italiasta ja se tunnetaan etenkin keskipäivän piristejuomana – sehän ei ole yhtä vahva kahvi kuin espresso mutta toisaalta se on vahvempi kuin esimerkiksi cappuccino.