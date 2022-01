Espressokupillisen anatomia on erilainen kuin tavallisen kahvikupillisen. Hyvä espressoannos on tummapaahtoinen ja sen pinnalla on paksu kerros crema-vaahtoa. Crema on yksi tärkeimmistä eroista espresson ja perinteisen kahvin välillä, sillä sitä syntyy vain täydellisesti uutettuun espressokahviin.

Crema syntyy espresson valmistusprosessissa tapahtuvien reaktioiden vuoksi. Esimerkiksi altistuminen paineelle yhdistettynä veden bikarbonaatti-ioneihin sekä nopea vaihto korkeapaineesta matalaan paineeseen auttaa luomaan tämän herkullisen kullanruskean vaahtokerroksen.

Myös kofeiinin määrä vaihtelee tavallisen suodatinkahvin ja espresson välillä. Vaikka espresson maku on vahva, yhdessä annoksessa on vain noin 62 mg kofeiinia, kun taas perinteisessä kahvissa on noin 94 mg kofeiinia 240 ml:n kupillista kohden. Me emme tietenkään suosittele juomaan 240 ml espressoa, sillä espressossa on enemmän kofeiinia sen tilavuutta kohti kuin tavallisessa kahvissa. Jos kuitenkin suosit kahvikupillisen sijaan espressoannosta aamulla tai keskipäivän virkistykseksi, sinun ei tarvitse huolehtia kofeiinin määrästä. Kaikkea kohtuudella![1]