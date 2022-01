Yksi suosituimmista tavoista nauttia espressoa on ristretto. Mutta mitä ristretto tarkoittaa? Ristretto on yksinkertaisesti vahvempi, tavallista voimakkaammaksi uutettu espressoannos.

Jos et halua aivan näin voimakasta kahvia, kokeile americanoa. Se on espressoannos, johon on sekoitettu kuumaa vettä. Mikäli americanokin on sinulle liian vahva, kokeile muita kahvijuomia, joiden pohjana on käytetty espressoa. Jos pidät pehmeistä, runsasmaitoisista kahvijuomista, voit kokeilla esimerkiksi lattea tai cappuccinoa – joiden kummankin oleellisin ainesosa on tuore espressokahvi.