Hyvän kahvin salaisuus – eroon kitkerästä kahvista





Oletko kyllästynyt miettimään, miksi kahvikupissasi on joka aamu kitkerää kahvia? Olet tullut oikeaan paikkaan. On pettymys siemaista kahvia, joka on maultaan kitkerää. Siksi mielessä kannattaakin pitää muutama tekijä, joka saattaa tehdä kahvista kitkerää tai hapanta – esimerkiksi kahvijauheen laatu, likaiset laitteet tai se, ettei kahvin ja veden suhde ole kohdallaan. Jos kahvisi on kitkerää tai haluat tehdä aina mahdollisimman hyvää kahvia, me opastamme sinua.