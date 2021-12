Herkullisten cocktailin valmistaminen on helppoa myös kotioloissa, ja jos haluat tehdä tämän kesän drinkeistä alkoholittomia, me autamme sinut alkuun. Mikäli käytössäsi on hyvä tehosekoitin, tarvitset vain kourallisen aineksia fantastisten jääkylmien mocktail-ohjeiden toteuttamiseen. Esimerkiksi mojito-mocktail -ohje on klassikko, mutta tutustu myös muihin mocktaileihin, kuten kahteen alkoholittomaan cocktailreseptiimme. Nämä juomat valmistat kätevästi ja nopeasti kotikeittiössä: ikisuosikki margarita sekä raikas daiquiri.