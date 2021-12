Vertailussa mehustimet: miten erilaiset mehumaijat toimivat?



Mehustaminen on kasvattanut viime aikoina suosiotaan – ja hyvästä syystä. Mehustamisella on monenlaisia etuja. Se tiivistää maksimaalisen määrän ravintoaineita jokaista millilitraa kohden ja auttaa lisäämään kasvisten ja hedelmien määrää ruokavaliossa. Jos siis olet päättänyt aloittaa mehustamisen, hienoa! Markkinoilla on kuitenkin monenlaisia mehustimia. Valikoiman runsauden vuoksi moni jumiutuukin pohtimaan, miten sähköinen mehumaija kannattaa valita. Tässä kohtaa tulemme apuusi. Lue oppaastamme vastaukset kysymyksiin, jotka askarruttavat mehustimen hankkijaa. Kerromme, miten mehustin toimii ja autamme päättämään, mikä on hyvä mehustin juuri sinun kotiisi.