Manuaalinen rintapumppu on sähkökäyttöistä hitaampi, mutta sitä on huomattavasti helpompi siirtää paikasta toiseen. Jos haluat kevyen pumpun, joka mahtuu käsilaukkuusi, tai suunnittelet pumppaavasi vain satunnaisesti, käsikäyttöinen rintapumppu on joustava ja yksinkertainen vaihtoehto.