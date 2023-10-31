Jos sinun on irrotettava Philips-parranajokoneen (kutsutaan joskus sähköparranajokoneeksi) ajopäät ja asennettava ne uudelleen, katso alla olevat tiedot.
Ajopäiden irrottaminen ja asentaminen on tärkeää, kun puhdistat ja vaihdat ajopäät säännöllisesti. Tämä on erittäin tärkeää, jotta Philips-parranajokone pysyy toimintakunnossa.
Huomautus: Alla olevat kuvat saattavat poiketa Philips-parranajokonemallistasi, mutta samat periaatteet pätevät. Lisätietoja parranajokoneesta on käyttöoppaassa.
Philips-parranajokoneen ajopäiden irrottaminen
Tutustu parranajokoneeseen
Tärkeää: Vaikka useimmat Philips-parranajokonemallit ovat vesitiiviitä, kaikki mallit eivät ole. Tämän artikkelin puhdistusohjeet koskevat vain vesitiiviitä parranajokoneita. Katso käyttöoppaasta, onko parranajokoneesi vesitiivis, tai etsi pieni symboli, jossa on hana, kylpyamme tai suihku.
Katso kuvista A ja B, mitkä Philips-parranajokoneen osat ovat irrotettavia. Nämä ovat kaksi yleisintä Philips-parranajokonetyyppiä, mutta yksittäisissä malleissa voi olla pieniä eroja.
Alla olevat numeroidut luettelot osoittavat kunkin osan nimet. Numerot 2 ja 3 muodostavat Philips-parranajokoneen ajopäät.
Kuva A (parranajokone ja kiinnitysrenkaat):
- Ajopään pidike
- Teräsäleiköt
- Terät
- Kiinnitysrenkaat
- Ajopää, jossa on karvasäiliö
- Parranajokoneen runko
- Virtapainike
- Käyttöliittymä (vaihtelee malleittain)
- Ajopään pidike
- Teräsäleiköt
- Terät
- Kiinnityskehikko
- Karvasäiliö
- Virtapainike
Parranajokoneet, joissa on kiinnitysrenkaat
Tämän osion tiedot koskevat kaikkia Philips-parranajokoneita, joissa on yksittäiset muoviset ja metalliset renkaat ja jotka pitävät ajopäät paikoillaan.
Irrota parranajokone pistorasiasta ja varmista, että laitteen virta on katkaistu ennen aloittamista. Jos vaihdat ajopäät uusiin, voit ohittaa vaiheet 4–7.
- Irrota ajopään pidike parranajokoneen päällä olevasta ajopäästä. Mallista riippuen voit joko avata ajopään painamalla sen etuosassa olevaa painiketta ja nostaa sen sitten irti saranasta tai vetää ajopään pidikkeen irti ajopäästä.
- Avaa lukitus kääntämällä kutakin kiinnitysrengasta vastapäivään.
- Nosta ajopäät pois ajopään pidikkeestä.
- Irrota terät teräsäleiköstä. Huomautus: Kukin terä ja teräsäleikkö on ainutlaatuinen pari, joten älä sekoita osia keskenään.
- Huuhtele leikkuri lämpimällä vedellä.
- Huuhtele teräsäleikkö lämpimällä vedellä.
- Aseta jokainen terä takaisin teräsäleikköön.
- Pitele ajopään pidikettä ylösalaisin ja aseta ajopäät takaisin paikoilleen niin, että teräsäleikön yläosat osoittavat alaspäin.
- Aseta kiinnitysrengas ajopään päälle. Renkaiden pitäisi olla ylöspäin niiden pienten ulkonemien ansiosta, joita käytät niiden tarttumiseen ja vääntämiseen.
- Lukitse ajopäät paikoilleen kääntämällä kiinnitysrenkaita myötäpäivään.
Parranajokoneet, joissa on kiinnityskehikko
Tämän osan tiedot koskevat kaikkia Philips-parranajokoneita, joissa on muovikehys tai teline, joka pitää ajopäitä paikoillaan.
Irrota parranajokone pistorasiasta ja varmista, että laitteen virta on katkaistu ennen aloittamista. Jos vaihdat ajopäät uusiin, voit ohittaa vaiheet 5–6.
- Irrota ajopään pidike parranajokoneen rungosta.
- Avaa kiinnityskehikon lukitus kääntämällä valitsinta vastapäivään (1) ja nosta sitä (2).
- Nosta ajopäät pois pidikkeestä.
- Irrota terät teräsäleiköstä. Huomautus: Kukin terä ja teräsäleikkö on ainutlaatuinen pari, joten älä sekoita osia keskenään.
- Jos parranajokone on puhdistettava, huuhtele terät ja teräsäleikkö lämpimällä vedellä.
- Aseta jokainen terä takaisin teräsäleikköön.
- Pitele ajopään pidikettä ylösalaisin ja aseta ajopäät takaisin paikoilleen niin, että teräsäleikön yläosat osoittavat alaspäin.
- Aseta kiinnityskehikko ajopäihin säädin ylöspäin (1) ja lukitse kehys paikalleen kääntämällä valitsinta (2).
Ajopäiden vaihtamisen jälkeen
Jos olet hiljattain vaihtanut Philips-parranajokoneen ajopäät uusiin, iho saattaa tuntua epämiellyttävältä parranajon aikana uusien ajopäiden kanssa.
Suosittelemme, että annat ihosi sopeutua ajopäihin 21 päivän ajan. Jos iho punoittaa tai ärtyy, voit rauhoittaa sitä käyttämällä mietoa alkoholitonta emulsiota ihokarvojen ajelun jälkeen.
