Irrota ajopään pidike parranajokoneen päällä olevasta ajopäästä. Mallista riippuen voit joko avata ajopään painamalla sen etuosassa olevaa painiketta ja nostaa sen sitten irti saranasta tai vetää ajopään pidikkeen irti ajopäästä. Avaa lukitus kääntämällä kutakin kiinnitysrengasta vastapäivään. Nosta ajopäät pois ajopään pidikkeestä. Irrota terät teräsäleiköstä. Huomautus: Kukin terä ja teräsäleikkö on ainutlaatuinen pari, joten älä sekoita osia keskenään. Huuhtele leikkuri lämpimällä vedellä. Huuhtele teräsäleikkö lämpimällä vedellä. Aseta jokainen terä takaisin teräsäleikköön. Pitele ajopään pidikettä ylösalaisin ja aseta ajopäät takaisin paikoilleen niin, että teräsäleikön yläosat osoittavat alaspäin. Aseta kiinnitysrengas ajopään päälle. Renkaiden pitäisi olla ylöspäin niiden pienten ulkonemien ansiosta, joita käytät niiden tarttumiseen ja vääntämiseen. Lukitse ajopäät paikoilleen kääntämällä kiinnitysrenkaita myötäpäivään.

Tämän osion tiedot koskevat kaikkia Philips-parranajokoneita, joissa on yksittäiset muoviset ja metalliset renkaat ja jotka pitävät ajopäät paikoillaan.Irrota parranajokone pistorasiasta ja varmista, että laitteen virta on katkaistu ennen aloittamista. Jos vaihdat ajopäät uusiin, voit ohittaa vaiheet 4–7.Kiinnitä ajopään pidike parranajokoneeseen. Jos puhdistit ajopäät, anna niiden kuivua ennen seuraavaa ajokertaa. Jos karvasäiliöön on kertynyt karvoja, huuhtele se juoksevalla vedellä.